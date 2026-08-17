LeBron James continúa demostrando que su competitividad no se limita al baloncesto. Antes de comenzar su nueva etapa con los Philadelphia 76ers, la superestrella de la NBA estuvo muy cerca de conseguir el primer hoyo en uno de su vida durante una jornada de golf.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra a James ejecutando un golpe que terminó a escasos centímetros del hoyo. La reacción del jugador dejó claro que incluso para alguien acostumbrado a los grandes momentos deportivos, conseguir un hole-in-one sigue siendo una experiencia especial.

“Casi tuve mi primer hoyo en uno hoy. ¡También lo dije antes de golpear! Estuvo muy cerca”, comentó James después del tiro.

Más allá de la anécdota, la jugada refleja un interés que el jugador ha ido desarrollando cada vez más por el golf. James incluso abrió recientemente un canal de YouTube dedicado a este deporte, donde ha comenzado a compartir parte de sus experiencias y su evolución con los palos.

LeBron was just INCHES away from his first-ever hole in one 🤯 (🎥 via @KingJames / IG) pic.twitter.com/l2OTXkkOab — DraftKings (@DraftKings) August 17, 2026

De campeón de la NBA a aprendiz de golf

El interés de LeBron por el golf no es completamente nuevo, pero su decisión de dedicarle mayor atención permite observar otra faceta de uno de los atletas más competitivos de su generación.

Recientemente protagonizó varias jornadas de golf en Escocia junto a antiguos compañeros de los Cleveland Cavaliers: JR Smith, Channing Frye, Kevin Love, Tristan Thompson y Richard Jefferson.

La reunión tuvo además un componente sentimental. En 2026 se cumplen diez años del campeonato que aquellos jugadores conquistaron con Cleveland en 2016, cuando los Cavaliers remontaron una desventaja de 3-1 ante los Golden State Warriors para conseguir el primer título de la franquicia.

Ahora, sin embargo, LeBron afronta un capítulo completamente diferente.

Un nuevo desafío con Philadelphia

James llega a los 76ers con expectativas enormes. La franquicia de Filadelfia busca volver a conquistar un campeonato y acabar con una sequía que se extiende desde 1983.

El proyecto tendrá como una de sus principales piezas a Joel Embiid, siempre condicionado por la necesidad de mantenerse saludable. La combinación entre Embiid y LeBron representa, al menos sobre el papel, una pareja capaz de cambiar el panorama de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey también tendrá una responsabilidad fundamental en el funcionamiento del equipo, mientras que Jaylen Brown y el joven VJ Edgecombe aparecen como otros nombres importantes dentro de las expectativas de la plantilla.

La temporada 2026-27 comenzará el 20 de octubre, y los 76ers tendrán un estreno exigente frente a los New York Knicks, actuales campeones.

Por ahora, LeBron puede permitirse otro tipo de desafío: mejorar su swing.

El hoyo en uno tendrá que esperar, pero la escena revela algo familiar en James: incluso cuando practica una actividad fuera de su deporte principal, la obsesión por mejorar y competir sigue estando presente.

Y si algún día finalmente consigue ese primer hole-in-one, probablemente no será una simple casualidad. Será otro pequeño logro dentro de la interminable colección de desafíos que el cuatro veces campeón de la NBA se ha propuesto conquistar.