El PGA Tour está encaminado hacia una transformación importante de su postemporada, pero el cambio no llegó sin resistencia. La incorporación del match play al desenlace de la temporada fue inicialmente rechazada de manera contundente por los jugadores, que consideraban injusto que el resultado de todo un año pudiera quedar condicionado por un partido demasiado corto.

La postura cambió después de que se planteara una solución que separara las dos competencias. Según explicó Keith Mitchell, integrante del Future Competition Committee del PGA Tour, los jugadores pasaron de estar firmemente en contra de la propuesta a aceptar el nuevo modelo una vez que entendieron que el campeonato de la temporada y el match play serían eventos independientes.

La discusión comenzó aproximadamente dos años atrás, durante una reunión del Player Advisory Council. En aquel momento, la idea de incorporar el match play al torneo que definiría al campeón de la temporada encontró una fuerte oposición.

El principal problema era la posibilidad de que un año completo de resultados, ganancias y puntos terminara siendo determinado por un solo enfrentamiento.

“Un partido de 18 hoyos no determina un campeón de temporada de una manera justa y equitativa”, explicó Mitchell, quien señaló que los jugadores no querían que una parte tan importante de sus ingresos y ganancias dependiera de un encuentro que, bajo el planteamiento discutido, podía reducirse efectivamente a 13 hoyos.

La preocupación no era necesariamente el match play como modalidad, sino su peso dentro de la definición del campeonato.

Dos objetivos, dos competencias

El punto de inflexión llegó cuando el comité propuso dividir la postemporada en dos componentes diferentes.

El nuevo esquema mantiene un torneo de 72 hoyos bajo formato stroke play como mecanismo para coronar al campeón de la temporada y establecer los pagos correspondientes a los bonos del FedEx Cup.

El match play, en cambio, funcionará como un evento independiente.

La distinción resulta fundamental porque permite introducir una modalidad más directa y potencialmente atractiva para los aficionados sin modificar la lógica mediante la cual se determina al campeón de toda la temporada.

Ese era precisamente uno de los principios que los jugadores querían preservar durante las conversaciones: que los resultados acumulados durante el año conservaran su valor estadístico y competitivo.

Los golfistas también se mostraron contrarios a mecanismos artificiales que pudieran alterar esa clasificación, como otorgar puntos adicionales de manera extraordinaria o establecer ventajas mediante golpes de salida. Desde su perspectiva, esos recursos podían distorsionar la precisión de la carrera por el campeonato y afectar la distribución de los premios del FedEx Cup.

La propuesta separada permitió resolver buena parte de esa preocupación.

El atractivo para la televisión

Además del aspecto competitivo, el PGA Tour recibió información que ayudó a modificar el debate. Uno de sus socios presentó datos que indicaban que el match play genera mayores niveles de interacción entre los aficionados y los espectadores de televisión que el stroke play tradicional.

La modalidad tiene una característica que puede favorecer ese interés: cada enfrentamiento presenta consecuencias inmediatas. A diferencia de un torneo de golpes, donde el resultado depende de la acumulación de actuaciones a lo largo de varias rondas, el match play enfrenta directamente a los jugadores y convierte cada hoyo en una pequeña batalla.

Para el PGA Tour, incorporar ese producto puede representar una manera de ofrecer un espectáculo diferente sin sacrificar el mecanismo utilizado para determinar al campeón de la temporada.

Y precisamente ahí está la razón por la que los jugadores terminaron dando un giro a su posición inicial. No aceptaron que el match play sustituyera la competencia que determina el campeón del año; aceptaron que coexistiera con ella bajo reglas claramente separadas.

Un modelo inspirado en las grandes competiciones internacionales

El formato que se está adoptando tampoco corresponde al tradicional torneo de eliminación directa.

La propuesta se inspira en el modelo de fase de grupos utilizado en competencias como la Ryder Cup y la Presidents Cup, donde los jugadores se enfrentan en diferentes duelos en lugar de depender exclusivamente de un único cuadro de eliminación.

Así, el PGA Tour busca combinar dos elementos: conservar una competencia basada en 72 hoyos para decidir el campeón de la temporada y añadir posteriormente un producto de match play capaz de generar enfrentamientos directos y mayor interés televisivo.

El cambio demuestra que la resistencia inicial de los jugadores no era necesariamente una oposición al cambio, sino a modificar el significado de una temporada completa mediante un resultado demasiado reducido.

Al separar ambos objetivos, el PGA Tour encontró un punto de equilibrio: el campeonato seguirá premiando la consistencia de todo el año, mientras el match play tendrá su propio espacio competitivo y comercial.