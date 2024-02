Revolución en el golf: desglosando el nuevo formato del PGA Tour 2024 La temporada 2024 del PGA Tour trae consigo no solo emocionantes competiciones, sino también un formato renovado que promete cambiar la dinámica del golf. Desde nuevos eventos distintivos hasta ajustes en la Copa FedEx, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para seguir de cerca la acción.

17/02/2024 · 09:26 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el inicio de la temporada del PGA Tour 2024, se presenta un cambio significativo en el formato del torneo y en la estructura de la Copa FedEx. La emoción se desborda no solo por los eventos destacados como The Masters y el US Open, sino también por la implementación de nuevos elementos que darán un giro fresco al mundo del golf.

Nuevo Formato del PGA Tour y Copa FedEx 2024: Una Visión Detallada

La temporada 2024 contará con un nuevo formato del PGA Tour, que constará de 36 eventos, incluyendo ocho eventos distintivos, el Campeonato de Jugadores, los cuatro torneos principales y los tres eventos de los Playoffs de la Copa FedEx.

Un cambio importante es la eliminación de la temporada envolvente, ya que toda la temporada se llevará a cabo exclusivamente en 2024. Además, los eventos designados han sido reemplazados por eventos distintivos, dando un nuevo matiz a la competencia.

La Copa FedEx Fall determinó los 125 jugadores que obtuvieron el estatus completo del PGA Tour para la temporada 2024. Estos jugadores podrán participar en los 18 eventos regulares de campo completo y en cinco eventos adicionales para la temporada.

La Carrera de los Playoffs de la Copa FedEx comenzará con The Sentry, el primer evento del año, donde todos los jugadores comenzarán con 0 puntos en la clasificación. Los 70 mejores en la clasificación después del Wyndham Championship se clasificarán para el primer evento de los Playoffs, el FedEx St. Jude Championship. A su vez, los 50 mejores después del St. Jude avanzarán al BMW Championship, y los 30 mejores después de ese evento pasarán al TOUR Championship, que presentará un inicio de puntuación escalonada.

Eventos Distintivos en el Calendario del PGA Tour 2024

Los eventos distintivos son la nueva denominación para los eventos designados de la temporada anterior en el PGA Tour. Sin embargo, la calificación para estos eventos será ligeramente diferente en la temporada 2024.

Los eventos distintivos contarán con una participación de entre 70 y 80 jugadores, con The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational y el Memorial siendo los únicos con cortes (los mejores 50 y empates), mientras que los demás serán eventos sin corte. El ganador de cada evento recibirá 700 puntos de la Copa FedEx.

Los 50 mejores de la temporada de la Copa FedEx 2022-23 en el PGA Tour estarán clasificados automáticamente para cada evento distintivo en 2024, al igual que “Los Próximos 10”, los jugadores que terminaron del 51 al 60 en la clasificación después de la Copa FedEx Fall antes de The Sentry.

Después de The Sentry, AT&T Pebble Beach Pro-Am y The Genesis Invitational, “Los Próximos 10” serán los 10 mejores jugadores en la clasificación actual no exentos de otra manera.

Cinco lugares más en eventos distintivos, conocidos como “The Swing 5”, también ganarán entrada en estos eventos, siendo los 5 mejores en puntos de la Copa FedEx de los torneos de campo completo anteriores a los eventos distintivos.

Calendario Completo del PGA Tour 2024

[Incluye la lista detallada de eventos desde enero hasta septiembre, con fechas, lugares y distinciones de eventos. Detalles sobre The Masters, US Open, Open Championship y más].

Con estos emocionantes cambios en el formato, la temporada 2024 del PGA Tour promete ser una experiencia única para los aficionados al golf, con nuevos desafíos y eventos que añadirán un nivel adicional de emoción y competitividad al deporte. ¡Prepárense para un año revolucionario en el mundo del golf!