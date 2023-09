Ngetich firmó una marca de 29.24, por lo que superó en más de medio minuto el anterior registro (30.01), que tenía su compatriota Agnes Tirop desde septiembre de 2021.

La exhibición de la keniana, bronce en el Mundial de cross de este mismo año, fue de tal calibre que al paso de los 5 kilómetros iba cuatro segundos más rápida que el récord mundial de 5K, que es 14.29.

WORLD RECORD

🇰🇪's Agnes Ngetich shatters the women-only 10km world record* in Brasov as she clocks 29:24 🙌

Flash: https://t.co/PuZz11hHDf

*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/chtLDFsknu

— World Athletics (@WorldAthletics) September 10, 2023