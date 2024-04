Your browser doesn’t support HTML5 audio

A medida que los Juegos Olímpicos de París 2024 se acercan, el Museo del Louvre, el epicentro cultural de la capital francesa, se convierte en un espacio donde el deporte y el arte convergen. Con una variedad de actividades deportivas y una exposición innovadora, el Louvre se prepara para celebrar la conexión entre los Juegos Olímpicos modernos y su herencia histórica.

Desde clases de yoga hasta entrenamientos de música disco, el Louvre ofrece una experiencia única donde los visitantes pueden practicar deporte rodeados de obras maestras icónicas. Además, el museo presenta una nueva exposición que examina los orígenes del olimpismo moderno y su conexión con el Louvre, explorando figuras clave que contribuyeron a su desarrollo.

La exposición, titulada ‘El Olimpismo: Una invención moderna, una herencia antigua’, explora la influencia del pintor suizo Émile Gilliéron y el filólogo francés Michel Bréal en la creación de los Juegos Olímpicos modernos. A través de obras de la antigüedad clásica y artefactos históricos, la exposición traza un viaje desde la Antigua Grecia hasta las primeras ediciones de los Juegos en París.

