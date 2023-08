El relevo de la antorcha olímpica y la negativa de varias ciudades francesas a albergarla Sólo falta un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero muchas ciudades francesas se niegan a acoger el relevo de la antorcha olímpica por motivos económicos.

10/08/2023 · 11:47 AM

Los ojos del mundo se volverán hacia Francia en julio de 2024, cuando comiencen los Juegos Olímpicos de verano con una espectacular ceremonia inaugural en el río Sena. Antes, la antorcha olímpica emprenderá un viaje de dos meses por todo el país, después de atravesar el globo en su camino desde el Olimpo griego hasta la capital francesa.

Pero esta tradición olímpica se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los organizadores, ya que las ciudades se han negado a la visita del relevo de la antorcha olímpica, alegando los elevados costes que supone. Se ha pedido a los ayuntamientos que desembolsen 150.000 euros, 180 mil si se incluyen los impuestos. Al menos 10 de los 96 departamentos metropolitanos -el escalón administrativo por debajo del nivel regional- ya han declarado que no acogerán la antorcha.

Sin embargo, estas no son las razones que esgrimen el departamento y la ciudad. “Pedir 180.000 euros a cada departamento no tiene ningún sentido. Algunos departamentos son más pequeños y otros son menos robustos. Hubiera sido más lógico que las regiones organizaran la financiación de las antorchas a nivel regional para garantizar la equidad territorial”, declaró Bruno Bernard, Presidente de Lyon Metropole. “Naturalmente, nos habría gustado acoger la llama, pero las condiciones económicas exigidas por el Comité Olímpico – 180 000 euros para una actividad que sólo dura un día, parecen poco razonables en términos de acción pública”, añadió.

Los departamentos de les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, l’Indre-et-Loire, le Lot-et-Garonne, la Creuse, la Haute-Loire et la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, les Côtes-d’Armor et l’Orne han declarado que no acogerán la llama. Christophe Guilloteau, Presidente de la región del Ródano, se pronunció en contra de acoger la llama ya en enero de 2022. Según declaró a la prensa local, “a este gasto hay que añadir el de las actividades complementarias al relevo de la antorcha. El departamento del Ródano prefiere invertir en eventos locales y apoyar la industria del deporte en nuestro territorio”.

