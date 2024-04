Erriyon Knighton: la sensación del atletismo que todo el mundo ansía ver en Paris 2024 La nueva estrella del atletismo mundial.

26/04/2024 · 08:45 AM

A sus 20 años, Erriyon Knighton se ha convertido en la sensación del atletismo mundial, y su nombre resuena con fuerza en la antesala de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con un talento indiscutible en los 100 y 200 metros planos, Knighton ya ha dejado su marca en la historia del deporte, conquistando récords y medallas a una edad temprana.

En una entrevista exclusiva con As, Knighton compartió sus objetivos y reflexionó sobre su meteórica carrera. Desde su histórica medalla de bronce en el Mundial a los 18 años hasta sus récords en las categorías Sub 18 y Sub de 200 metros, el joven atleta estadounidense está destinado a dejar una huella imborrable en el atletismo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de batir el legendario récord de Usain Bolt en París 2024, Knighton respondió con humildad y determinación. Para él, la presión es simplemente un estímulo para alcanzar la grandeza, y está dispuesto a seguir intentándolo hasta lograrlo.

Más allá de las marcas y las victorias, Knighton encuentra su motivación en su familia y en el deseo de alcanzar la excelencia. Su padre, en particular, es una fuente constante de inspiración para perseguir el oro olímpico.

Pero el camino de Knighton hacia el estrellato no ha sido fácil. A pesar de su talento innato para el fútbol americano, optó por el atletismo debido a la oportunidad que le brindaba para explorar el mundo desde una edad temprana. Desde entonces, ha viajado por todo el mundo, acumulando experiencias únicas que han enriquecido su perspectiva.

Para los jóvenes que están dando sus primeros pasos en el atletismo, Knighton ofrece un consejo simple pero poderoso: prepárate para el éxito y nunca dejes de perseguir tus sueños. Con determinación y dedicación, cualquier cosa es posible.

A medida que se acerca París 2024, los ojos del mundo estarán puestos en Erriyon Knighton, un joven talento que está destinado a brillar en la pista y a inspirar a una nueva generación de atletas.