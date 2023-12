Estefany Almánzar aspira a ser la primera medalla olímpica de boxeo en República Dominicana La boxeadora dominicana sueña con obtener una presea en los Juegos Olímpicos 2024.

Desde hace un buen tiempo la atleta olímpica Estefany Almánzar ha dejado bien en claro cuál es su principal objetivo dentro del ámbito olímpico del boxeo. Obviamente no es otra más que la de participar en los Juegos Olímpicos.

En tiempos pasados, si podemos recordar el primer dominicano en obtener una medalla olímpica en el campo del boxeo fue Pedro Julio Nolasco, el cual consiguió una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Posteriormente en los Juegos Olímpico de Beijing de 2008, otro boxeador dominicano cuyo nombre es Felix Díaz ganó una medalla de oro en dicho evento.

De la misma forma que estos dos heroes del boxeo dominicano Almánzar anhela en ser la primera dominicana en obtener una presea en la categoría femenina de boxeo. Y con esta declaración lo confirma: “Pero en el boxeo femenino aún no hemos logrado subir al podio y quiero ser la primera por República Dominicana”.

Estefany todavía no tiene el pase que la llevaría a los Juegos Olímpicos de París que se celebraran el año que viene, pero no obstante la boxeadora dominicana se está preparando para obtenerlo y para lograrlo, esta confiesa: “Me estoy preparando para el clasificatorio mundial de febrero próximo en Italia”. Del cual la atleta de nacionalidad dominicana espera obtener resultados favorables que le concedan el acceso a los Juegos Olímpicos 2024.

Almánzar es una atleta con una lista de logros bastante grande, a continuación recapitularemos un poco sobre dichos exitos.

En 2015, la boxeadora dominicana participó Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo en Taipei, capital de Taiwan. Durante el transcurso de este torneo la dominicana dio a lucir sus habilidades y pudo conseguir la medalla de bronce del tercer lugar.

Más adelante en 2016 participó en los Campeonatos Mundiales Femeninos de Boxeo en Kasajistán, Estambul y Turquía.

En 2022 y en marzo de este año, compitió en el mundial de Nueva Delhi, capital de India.

Y en últimas instancias en este 2023 se hizo con la presea plateada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador.

Estefany Almánzar es una luchadora perseverante y con mucho potencial, y es más que seguro que pondrá en lo más a la categoría femenina de boxeo de le República Dominicana.