Por contaminación, suspenden una prueba en el río Sena El famoso río será clave en el desarrollo de los Juegos Olímpicos, dado que allí estará el epicentro del evento y la ceremonia inaugural

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, 5 de agosto, se iba a producir un hecho histórico en París a un año de los Juegos. Entre el Pont d’Alexander III y el Pont de l’Alma, en un circuito de un kilómetro y seiscientos sesenta y seis metros de ida y vuelta, con la Torre Eiffel de fondo y una fotografía de postal, se debía celebrar una nueva prueba de la Copa del Mundo de aguas abiertas que ponía fin, cien años después, a la prohibición de nadar en el Sena. Pero la historia deberá esperar, al menos, un día; o, en el caso más lógico a otra ocasión antes del comienzo de los Juegos.

En la última semana, la lluvia se ha presentado de golpe en el verano parisino y ha contaminado el agua del Sena pese a los esfuerzos y a los 1.400 millones invertidos por la ciudad de París para estos Juegos y para recuperar el nado en el río que atraviesa la capital francesa. Las pruebas que se efectuaron al agua el viernes salieron alteradas, con valores elevados de E. coli, la bacteria que puede acarrear riesgo para la salud. La Fédération Française de Natation comunicó estos datos, suspendió los entrenamientos y la prueba femenina de 10km de este sábado, a la espera de que un nuevo análisis esta madrugada permita que el domingo se celebren ambas disciplinas.

La prueba era la cuarta de la Copa del Mundo de la especialidad, con una competición femenina y otra masculina, ambas de 10 kilómetros. A pesar de que la suspensión de la prueba por el centro de París es “decepcionante”, “la salud de nuestros deportistas debe ser siempre nuestra principal prioridad”, señaló el presidente de la federación internacional, Husain al Musallam.

La decisión podría haber tenido en cuenta el episodio ocurrido el pasado fin de semana en Sunderland (Reino Unido), cuando varias decenas de deportistas sufrieron síntomas de gastroenteritis tras disputar una prueba de la Copa del Mundo de triatlón, algo que se ha atribuido a la contaminación por la bacteria E.coli de las aguas marinas donde se disputó la prueba de natación.

La prueba parisina buscaba ser un ensayo general de las pruebas de natación en aguas libres y de la natación del triatlón que se celebrarán en el mismo escenario en los Juegos Olímpicos justo dentro de un año. El inicio de las competiciones iba a ser en el mismo lugar que las pruebas olímpicas, el histórico puente que lleva el nombre del zar Alejandro III. El baño en el Sena en la capital y sus alrededores fue prohibido en 1923 por motivos de salud, aunque hay gente que lo practique.

Después de la celebración de los Mundiales de Fukuoka (Japón) que finalizaron el fin de semana anterior, muchos nadadores no regresaron a sus países sino que hicieron una estadía de entrenamiento para después llegar a París, donde están los mejores del mundo. Ahora se pueden econtrar, si finalmente las pruebas no son positivas, sin competir pese a los esfuerzos en su calendario: “Lo que no entendemos es cómo pueden movilizar todo esto, con nadadores de Australia, Estados Unidos… Sin al final no se nada, es una jugada para ellos. ¿Por qué no se tiene un plan B? Hay canales, lagos… Algo donde no desemboquen las aguas residuales”.