En los Juegos Olímpicos de París 2024, España se presenta con un equipo de natación artística lleno de talento y ambición. Entre las atletas destacadas se encuentran Iris Tio y Alisa Ozhogin, quienes representan al país en la categoría de duos. Ambas han trabajado incansablemente para llegar a este punto, con la mirada puesta en alcanzar el podio y consolidar su lugar en la élite mundial de este deporte.

Iris Tio, nacida en Barcelona, es una de las figuras más prometedoras de la natación artística española. Con apenas 22 años, Tio ha demostrado ser una competidora feroz en todas las competiciones internacionales en las que ha participado. Su agilidad, precisión y capacidad para interpretar música en el agua la han convertido en una de las favoritas del equipo español.

Por su parte, Alisa Ozhogin, de origen ruso pero nacionalizada española, ha sido una pieza clave en el dúo junto a Tio. Con una técnica depurada y una sincronización impecable, Ozhogin aporta la experiencia y la solidez que complementan perfectamente la energía de Tio. Juntas, han competido en múltiples torneos europeos y mundiales, destacándose siempre por su creatividad y fuerza en las rutinas.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha sido fácil para Tio y Ozhogin. Después de sus destacadas actuaciones en campeonatos europeos y mundiales, las expectativas sobre ellas han crecido considerablemente. Durante el ciclo olímpico, ambas han trabajado bajo la dirección técnica del equipo nacional, perfeccionando cada movimiento y ajustando cada detalle de sus rutinas.

En los meses previos a los Juegos, participaron en varias competiciones internacionales donde obtuvieron buenos resultados, lo que les dio confianza para encarar el desafío olímpico. Su estilo de natación artística, caracterizado por movimientos fluidos, transiciones rápidas y una sincronización casi perfecta, ha sido elogiado por jueces y críticos deportivos.

🇪🇸 Alisa OZHOGINA OZHOGIN and Iris TIO CASAS impress the judges with their routine to take gold🥇 in the Women's Duet Technical with a score of 261.8625 #artisticswimming

powered by srsportswear pic.twitter.com/tRa8x8rCh0

— World Aquatics (@WorldAquatics) May 15, 2023