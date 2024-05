Simone Biles regresa en grande y lista para su cita en París 2024 La gimnasta estrella comienza su camino hacia su tercer pasaje olímpico con una actuación deslumbrante en el U.S. Classic

Simone Biles ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Con una actuación impresionante en el U.S. Classic este sábado, Biles inició su búsqueda para asegurar su tercera participación en los Juegos Olímpicos, esta vez en París 2024. A poco más de dos meses para la cita olímpica, Biles lució tan dominante como siempre, obteniendo una puntuación total de 58,500 en el concurso completo, superando por casi dos unidades a Shilese Jones, quien se ubicó en segundo lugar.

Un regreso triunfal

Biles, de 27 años y campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, registró la mejor puntuación en el salto y en el piso, y quedó segunda en las barras asimétricas y en la viga de equilibrio. Esta fue su primera aparición en 2024, y su desempeño no dejó dudas sobre su estado de forma y preparación. “Simplemente me alegra estar de vuelta aquí, sentir de nuevo estos nervios. Siento la adrenalina”, comentó Biles. “Realmente no me puedo quejar de cómo resultó este primer encuentro”.

Ejecuciones que impresionan

La estrella de la gimnasia no decepcionó al incorporar algunos de sus elementos más desafiantes en sus rutinas. Entre ellos, un doble Yurchenko en el caballo y un recorrido en el paso de trampolín que concluyó con tres giros y dos saltos mortales. Estas ejecuciones subrayan su capacidad para mantenerse en la cima del deporte y continuar innovando en sus presentaciones.

El camino a París

Con su actuación en el U.S. Classic, Biles prácticamente asegura su lugar en el equipo de cinco gimnastas que representarán a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París, siempre y cuando se mantenga saludable. Sin embargo, la gran incógnita que se resolverá en las próximas seis semanas es quiénes serán las otras cuatro gimnastas que se unirán a ella en Francia.

El retorno incierto de Gabby Douglas

Mientras Biles brillaba, otra campeona olímpica, Gabby Douglas, enfrentó dificultades. Douglas, quien ganó el oro en Londres 2012, esperaba usar el U.S. Classic como trampolín para su regreso tras una larga pausa desde las olimpiadas de 2016. Sin embargo, su actuación dejó más dudas que certezas. La gimnasta de 28 años cayó dos veces en las barras asimétricas y se retiró de los cuatro eventos restantes, poniendo en cuestión su capacidad para competir al más alto nivel nuevamente.

Expectativas y emoción en aumento

Con Biles liderando el camino, la expectativa y la emoción en torno al equipo de gimnasia de Estados Unidos para París 2024 están en su punto más alto. La próxima etapa de competiciones será crucial para definir quiénes acompañarán a Biles en su búsqueda de más gloria olímpica. Mientras tanto, los aficionados y expertos del deporte seguirán de cerca cada uno de sus movimientos, ansiosos por ver más de la magia que solo Simone Biles puede ofrecer.

Simone Biles ha dejado claro que su regreso no es solo una vuelta al ruedo, sino una declaración de intenciones para seguir dominando la gimnasia mundial. París 2024 promete ser otro capítulo emocionante en la legendaria carrera de Biles, y su desempeño en el U.S. Classic es solo el comienzo de lo que seguramente será una travesía memorable hacia los Juegos Olímpicos.