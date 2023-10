Santiago cambiará de estadio para la Ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos Por un problema logístico el cierre de los Juegos Panamericanos no podrá llevarse a cabo en el Estadio Nacional

A menos de tres semanas del inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aún no hay certeza sobre algunos aspectos. Uno de ellos, es el lugar donde se realizará la ceremonia de clausura del megaevento. Un problema no menor que por estos días mantiene bastante ocupada a la corporación organizadora de la cita. Generalmente, ambas ceremonias se realizan en el mismo recinto, que oficia de sede principal, pero en este caso no será posible por un problema logístico.

Justamente, fuentes cercanas a la organización señalan que el Estadio Nacional no estará disponible para realizar el cierre el 5 de noviembre, debido a razones logísticas que impiden que alcance a ser ocupado para el show final. En sentido, la causa tiene relación con las pruebas de atletismo, que finalizan un día antes de la ceremonia, por lo que los plazos no permiten montar el escenario y lo que implica un evento de esa envergadura.

En un comienzo estaba contemplado que la clausura fuera en el emblemático recinto de la capital, en tiempos donde se estableció que la competencia de atletismo se desarrollara en el remodelado estadio Mario Recordón (a un costado del Estadio Nacional). No obstante, la llegada de una nueva y muy moderna pista para el coliseo central modificó toda la planificación inicial y ahora obliga a pensar en un nuevo escenario para el cierre del evento.

En una primera instancia se proyectó el Parque Cerrillos como locación para la ceremonia final, tomando en cuenta su cercanía con la Villa Panamericana y que ya ha albergado grandes festivales, como Lolapallooza, entre otros. Sin embargo, esta locación sería algo poco común, debido a que todos los megaeventos acostumbran cerrar en estadios. Además, al ser un espacio abierto complejizaría la logística de resguardo de los asistentes, un punto no menor.

Sin embargo, la opción que toma más fuerza es la de llevar la ceremonia al único estadio disponible y que albergaría una cantidad de público superior: el estadio Monumental. El recinto de Macul puede cumple con los requisitos y está ubicado en una zona bastante accesible de la ciudad, con una estación de metro al lado (Pedrero). Además, al ser un lugar cerrado simplificaría la operatividad del dispositivo de seguridad.

Por esta razón, la semana pasada un equipo de la Corporación Santiago 2023 visitó las dependencias del reducto de Colo Colo, preguntando por la disponibilidad del escenario. “Estamos trabajando en eso. La expectativa para la venta de entradas de la ceremonia de inauguración (se agotaron en tres horas) nos hizo replantearnos todo. Eso involucra una serie de costos operativos, una serie de asuntos de programación. Hay varios temas detrás”, comienza explicando el extimonel de la ANFP.