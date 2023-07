Arabia Saudita tienta a un jugador del Barcelona con una fortuna irrechazable Desde Medio Oriente siguen a la carga con la intención de fichar la mayor cantidad de estrellas posible

14/07/2023 · 11:17 AM

El Barcelona sabe que este mercado de fichajes es importante vender para cuadrar el ‘fair play’ financiero, equilibrar las cuentas y hacer hueco a los nuevos fichajes que han llegado y llegarán este verano. Aunque la prioridad está en resolver los asuntos pendientes en defensa y mediocampo, la delantera sigue confeccionándose con la inminente llegada de Vítor Roque que obliga a Laporta a tener que valorar la salida de Raphinha este verano.

Aunque el deseo del club blaugrana es buscarles salidas a Ferrán Torres y Ansu Fati, el brasileño tiene mercado y se podría sacar más dinero por él. Arabia Saudí lleva tanteando su compra desde hace semanas y su contrataque pasa por convencer primero al jugador brasileño, que debería aceptar dejar el fútbol competitivo de Europa y sumarse a le emergente liga saudí por una millonada.

Según informa el periodista Achraf Ben Ayad, el Barça ya tiene sobre la mesa una oferta formal y un contrato para Raphinha. Las cifras son suculentas para el extremo: 20 millones de euros neto por temporada con una duración de tres campañas, haciendo una suma de 60 ‘kilos’ por firmar.

Aunque no se ha filtrado el dinero que recibiría Laporta por su venta, el deseo del delantero es claro: quiere seguir. En su primera campaña con los azulgranas aprobó con nota a pesar de no convencer en varias ocasiones. Llegó del Leeds por 57 millones de euros fijos y ocho en variables y aún no está amortizada su contratación.

Por su parte, Raphinha sigue enamorado del Barcelona y no valora una salida repentina: “Claro que voy a seguir en el Barcelona. La temporada que viene y la próxima y la próxima… tengo muchos años de contrato y espero cumplir esos años y muchos otros”, comentó hace unas semanas el brasileño para la revista Club del Deportista. Ambas partes no está aún convencidas de dejarle marchar pero, si llega una oferta superior a lo que pagó hace un año, el carioca tiene muchas opciones de salir por la puerta de atrás.