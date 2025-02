Este domingo en San Mamés, el Athletic Club y el Real Valladolid se enfrentarán en un choque clave con objetivos opuestos. Mientras los de Ernesto Valverde buscan afianzarse en la zona de Champions League, los vallisoletanos, dirigidos por Álvaro Rubio, necesitan con urgencia sumar para no hundirse más en la tabla.

Los Leones llegan a este compromiso con la intención de consolidar su cuarta posición, lo que les permitiría regresar a la Liga de Campeones. Además, España está bien posicionada para obtener una plaza extra en el torneo continental, lo que hace aún más importante mantenerse en la pelea.

Para este encuentro, Valverde recibe buenas noticias en su mediocampo: Íñigo Ruiz de Galarreta, pieza fundamental en el esquema rojiblanco, vuelve tras superar la lesión sufrida en la Europa League frente al Besiktas, que lo dejó fuera en los últimos cinco partidos. Su regreso refuerza la sala de máquinas del Athletic, ocupando el lugar del joven Endika Buján, quien regresará al filial.

Además, Oihan Sancet, quien ha arrastrado molestias en el tobillo durante la semana, ha sido incluido en la convocatoria y podría tener minutos ante el Valladolid. Sin embargo, el equipo bilbaíno no podrá contar con Álvaro Djaló, aún en proceso de recuperación de un esguince en el tobillo derecho.

Con estas novedades, Valverde podría repetir gran parte de su once habitual. En la portería estará Unai Simón, con una defensa conformada por Óscar de Marcos, Yeray Álvarez, Dani Vivian y Adama Boiro.

En el centro del campo, si Ruiz de Galarreta está en condiciones, se espera que forme doble pivote con Jauregizar, dejando a Iñaki Williams y Nico Williams en las bandas, con Sancet como enganche. La gran incógnita en el once rojiblanco es quién ocupará la posición de delantero centro, con Gorka Guruzeta, Álex Berenguer y Maroan Sannadi como opciones. El delantero marroquí, recién llegado en el mercado invernal, podría recibir su primera titularidad tras haber dejado buenas sensaciones saliendo desde el banquillo.

Por el lado visitante, el nuevo técnico del Real Valladolid, Álvaro Rubio, afronta un desafío complicado en su debut. El estratega pucelano admitió en rueda de prensa que este “no es el partido ideal para empezar”, pero confía en que su equipo pueda revertir la mala imagen mostrada en la goleada sufrida ante el Sevilla (4-0).

Para este encuentro, Rubio podrá contar con los regresos de Javi Sánchez y Raúl Moro, dos piezas clave que vuelven tras superar lesiones. Además, Marcos André estará disponible luego de cumplir sanción y se espera que ocupe la posición de delantero centro, esperando recibir buenos balones desde las bandas, donde se ubicarían Raúl Moro e Iván Sánchez.

