Otra situación límite para Barcelona ¿Cuánto necesita para inscribir jugadores? El impago de una de las palancas activadas el pasado verano puede dejar a futbolistas como Gündogan, Íñigo Martínez o Araújo sin jugar

La delicada situación financiera que atraviesa el Fútbol Club Barcelona sigue ahogando el presente y el futuro más inmediato de la entidad que preside Joan Laporta. Ya el pasado verano se las tuvo que ingeniar para, a base de las famosas palancas con las que se vendieron muchos activos del club, obtener ingresos para poder fichar y confeccionar una plantilla competitiva, pero ahora parece que la pesadilla vuelve a repetirse unos meses después.

Ilkay Gundogan era presentado ayer, se espera por ofertas y la pretemporada del Fútbol Club Barcelona sigue adelante con el dinero como principal tema de conversación. La entidad dirigida por Joan Laporta necesitaría 60 millones de euros antes de que termine el verano de cara a cuadrar sus cuentas. En caso de no hacerlo, Xavi puede quedarse sin hasta cinco jugadores.

Los estragos y consecuencias de la era Josep Maria Bartomeu no dejarán de pasar factura a corto plazo. Las finanzas del Barcelona se encuentran condicionadas por todas y cada una de las operaciones realizadas en los últimos años e igualmente por un futuro donde no olvidemos, no se contará con el Camp Nou a modo de ingreso. Se espera llegar con todo en regla al Día D, pero lo cierto es que hasta que no lleguen los montos indicados, Xavi y su cuerpo técnico cruzan los dedos.

El Barça no ha cobrado a tiempo cerca de 60 millones de euros que correspondían a una de esas palancas del año pasado, algo que está a punto de meter a los azulgrana en una situación desesperada. Esto provocaría que, dadas las normas financieras de LaLiga, los culés ahora mismo no pudieran inscribir ni a sus fichajes ni a sus renovaciones.

De hecho, desde el entorno del club catalán hablan de la imperiosa necesidad que tiene el Barcelona de recibir esos 60 millones de euros que estaban presupuestados por esta palanca antes del 31 agosto. Es decir, que en poco más de un mes los azulgrana deberían tener esta cifra en caja ya sea apretando a sus deudores o incluso revendiendo esos activos ante los impagos sufridos.