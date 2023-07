¿Por qué el Barcelona vestirá de blanco en la próxima temporada? El conjunto culé homenajeará a una de sus leyendas con una curiosa camsieta que tiene el color tradicional del Real Madrid

26/07/2023

Los colores son el principal distintivo de una institución deportiva. Esos que se llevan a todos lados como muestra de pasión y se hacen propios en cada uno de los fanáticos. En el caso de Barcelona, el equipo catalán es conocido como “blaugrana” por su tradicional combinación de azul y granate que se ha ido modificando con el correr del tiempo pero siempre manteniendo su esencia. Por eso mismo, las camisetas suplentes son el escenario ideal para que los encargados de fabricar las prendas apelen a la originalidad, siempre manteniendo ciertos códigos.

Una de esas normas en el club, era la de evitar el blanco, color característico del Real Madrid, acérrimo rival del Barcelona. Por eso, las camisetas alternativas han pasado por toda la paleta de colores habidos y por haber, excepto ese. Hasta ahora. El conjunto catalán reveló la camiseta alternativa que usará en la siguiente temporada y destaca por tener al blanco como protagonista. Pero hay un motivo más que válido para su uso.

El Barça compartió un vídeo del presidente Joan Laporta descubriendo el diseño final de la equipación, que tendrá de base de color blanco y el final de las mangas será azulgrana. Por su parte, el pantalón será de color azul y las medias con las franjas azul y grana, donde destaca en el escrito Barça y el logo de Nike en la parte central. Incluso, se puede observar que en la camiseta se utiliza la versión anterior del escudo, usada entre 1976 y 2002. Pero, ¿por qué el club vestirá de blanco?

El blanco ya ha estado presente en las equipaciones del FC Barcelona desde su fundación, aunque en diferentes ‘dosis’ según la época. A partir de 1910, la necesidad de tener un uniforme alternativo cuando se producía la coincidencia de colores con los equipos rivales llevó a que los responsables del club fijaran una ‘indumentaria B’. En ese momento, la rivalidad entre ambas instituciones no era como ahora, por lo que esas camsietas pasaban sin pena ni gloria entre la afición.

Por eso, el Barça utilizó entre 1910 y 1979 como segundo uniforme, de forma recurrente, una composición integrada por camiseta blanca, pantalón azul y medias blaugrana o negras, en función de las circunstancias. “Cuando entramos en el club era una cosa decidida que había que confirmar y creemos que no debe ser patrimonio de nadie un color. Yo creo que no, no es con esta intención (la de provocar al Real Madrid). Es una idea, un tema más comercial porque hemos tenido camisetas de todos los colores y se agotan los colores. Además, es en memoria a una de las primeras camisetas que llevó Cruyff”, expresó Laporta a la prensa.

Y es que fue el holandés uno de los últimos jugadores de la entidad azulgrana en portar el color blanco. Fue en la temporada 1977/1978 en un partido contra el Aston Villa inglés que acabaría en empate. Desde allí, el club prefirió utilizar otros colores distintivos en sus camisetas alternativas, como el naranja, el verde, negro o la tradicional camiseta que emula la bandera catalana. El Barça podrá estrenar su nueva equipación en la gira americana. Tendrá la oportunidad en el encuentro de hoy ante el Arsenal y también en el último partido contra el Milan el próximo 2 de agosto.