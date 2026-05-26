¡A la altura de las leyendas! Franco Colapinto empata con Hamilton como el mejor del GP de Canadá El puntaje de crack con el que la F1 premió a Franco Colapinto junto a Lewis Hamilton: lideran los Power Rankings de la F1 tras el GP de Canadá 2026. El argentino de Alpine escaló al sexto puesto anual.

El impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad absoluta. Tras firmar una actuación histórica el pasado domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, los expertos oficiales de la F1 han rendido una ovación unánime al piloto argentino de Alpine, colocándolo en la cúspide de los prestigiosos Power Rankings del Gran Premio de Canadá 2026.

Colapinto recibió una espectacular calificación de 9.2, la nota más alta de todo el fin de semana, empatando en el primer lugar con el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien firmó su mejor resultado de la temporada al llevar su Ferrari hasta la segunda posición.

El calvario superado por Colapinto en Montreal

El mérito de la puntuación otorgada al joven de Alpine radica en la capacidad para sobreponerse a la adversidad desde el primer día en Canadá:

El contratiempo: Se perdió la única práctica libre del fin de semana debido a una falla mecánica en su monoplaza. Sin haber rodado previamente en el circuito, tuvo que salir directo a la clasificación de la carrera Sprint.

La remontada: Clasificó 13° para el Sprint y remontó hasta el noveno puesto el sábado. Posteriormente, se metió en la Q3 por segundo gran premio consecutivo.

La consagración dominical: En la carrera principal, Colapinto desplegó un ritmo demoledor, siendo el monoplaza más veloz de la zona media de la parrilla. Aprovechó los problemas de McLaren y el retiro de George Russell para cruzar la bandera a cuadros en una impresionante sexta posición, su mejor resultado histórico en la F1.

Hamilton brilla con Ferrari y Antonelli domina el año

El empate en la cima de los rankings con Lewis Hamilton redondeó un fin de semana de redención para el británico. Hamilton (9.2) se saltó las sesiones de simulador previas del equipo italiano y logró superar a su compañero Charles Leclerc tanto en las carreras como en las clasificaciones para subir al segundo escalón del podio dominical.

Detrás de los dos líderes, el panel de cinco jueces de la F1 otorgó un empate en el tercer puesto con 8.4 a Kimi Antonelli (Mercedes), quien sumó su cuarta victoria consecutiva en el año, y a Max Verstappen (Red Bull), quien por fin atrapó su primer podio de este 2026.

Así marcha la Tabla General de los Power Rankings 2026

El sistema de evaluación de la F1 promedia el rendimiento individual de cada piloto dejando de lado el potencial de su coche. Tras la cita en Canadá, la cima del campeonato anual se mueve de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 9.0 de promedio (Líder absoluto) George Russell (Mercedes) – 7.9 de promedio Franco Colapinto (Alpine) – 7.6 de promedio (Avanzó tres casillas hasta el 6° lugar)

Con la temporada en su punto más álgido, Colapinto se consolida en la élite del automovilismo mundial, demostrando que tiene las manos y la madurez para pelearle de tú a tú a los nombres más sagrados de la parrilla de salida.