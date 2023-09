“Algo falló para que Red Bull esté ganando tanto” Fernando Alonso es crítico con el presente de la categoría con un dominio arrollador del equipo austríaco

11/09/2023 · 10:26 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sin dudas, Fernando Alonso atraviesa su mejor temporada desde 2013, cuando llegó a la decimoquinta fecha con dos victorias y seis podios. Si bien no ha tenido victorias hasta el momento, sí ha llegado a estar entre los tres primeros en siete oportunidades, tres de ellas en el segundo lugar y la última, en el GP de Países Bajos, muy cerca del triunfo, que finalmente quedó en posesión de Max Verstappen.

De hecho, Red Bull ha ganado todas las carreras en lo que va de la temporada y arrastra un invicto desde el GP de Abu Dhabi 2022, motivo por el que el piloto español considera que la Fórmula 1 falló en su intento de hacer más pareja la competencia. Y es que para la temporada pasada, la organización optó por volver al efecto suelo para aumentar los sobrepasos en pista, pero Fernando Alonso advirtió que solo los austriacos se han logrado destacar en ello.

Si bien es cierto que el equipo de Milton Keynes ha hecho una labor muy grande desde la fábrica para tener este rendimiento, la F1 se ha vuelto monótona desde entonces y no parece haber chances de que el RB19 sea vencido si no sucede algún imprevisto. De ahí que el Nano crea que las cosas no salieron como la FIA lo había planeado, ya que tanto Aston Martin como el resto de las escuderías siguen sin encontrarle un punto débil a los toros.

Fernando Alonso tiene asegurado su lugar para la siguiente temporada en Aston Martin, pero lo que suceda en 2025 todavía es un misterio, dado que dependerá de varios factores. Si bien se sabe que el español quiere vivir la nueva era de motores en Silverstone en 2026, la edad es un tema que podría ser una traba para ello, del mismo modo que todavía resta ver con qué rendimiento afrontará la próxima edición del campeonato.

Por ello, Helmut Marko afirmó en una entrevista que la escudería británica se encontraría en la búsqueda de un posible reemplazo en caso de que la relación no se renueve por cualquier motivo. De acuerdo con el austriaco, el principal candidato sería Charles Leclerc, cuyo contrato con Ferrari también vence en 2024, aunque todo indicaría que tiene intenciones de renovar por otros dos años y con opciones de mantenerse en Maranello hasta 2029.