Alonso crítico: “Alpine siempre me subestimó” El actual piloto de Aston Martin había regresado a la estructura de Renault, donde logró sus dos títulos mundiales, pero la relación no fue la esperada

03/08/2023 · 10:50 AM

La temporada 2023 de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está siendo, hasta el momento, sobresaliente. El piloto español logró ser parte del podio en seis de las doce carreras que se han disputado y se sitúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 149 puntos, a 165 unidades del líder Max Verstappen.

Si bien el Nano se encuentra satisfecho con lo que están siendo sus rendimientos en el 2023, recordó años anteriores en la Fórmula 1 y criticó duramente a la escudería Alpine, con la que corrió en la temporada 2021 y 2022. “Siempre me subestimaron e intentaron instalar que yo era el malo de la historia. De todos modos, yo me siento bien conmigo mismo, nunca me importó lo que ellos dijeran”, indicó el asturiano.

Todo comenzó a raíz de una revisión del contrato que tardó más de la cuenta en ejecutarse. Así lo ha reconocido Alonso de manera abierta: “No creo que se me haya faltado el respeto, pero es cierto que las negociaciones se prolongaron más de la cuenta. Creo que comenzamos a hablar en Australia, en abril de 2022. El ritmo de las conversaciones fueron muy lentas y no por mi parte. Yo estaba preparado y feliz con las posibilidades del futuro y un coche rápido”.

“Cuando estás haciendo lo mejor que puedes cada fin de semana, cuando también hice tantas cosas para Renault, te tomas un poco de personal cuando alguien duda de tu rendimiento o tu edad o este tipo de cosas”, agregó. A su vez, Alonso agregó: “La parte más importante es que la gente todavía me quiere. Además, hemos obtenido grandes resultados con Aston Martin. Es increíble que sigan hablando, pero yo tengo que enfocarme en otras cosas”.

Ahora suma seis podios con Aston Martin, dejando muy en claro que lo que pasaba con Alpine no era su responsabilidad. “Y solo quieres demostrar aún más que estás en el mejor momento de tu carrera. Los resultados hablan por sí mismos, y esa es la mejor manera”, apuntó el campeón del mundo en 2005 y 2006.