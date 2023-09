AlphaTauri confirmará en Japón a sus dos pilotos para 2024 La escudería, que utilizó a cuatro conductores esta temporada, bajará a uno que será tenido en cuenta para 2025

20/09/2023 · 10:13 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No fue un buen año para AlphaTauri. Si bien la temporada no terminó, se puede decir que la filial de Red Bull transitó uno de los peores años desde que es el segundo equipo de la marca de bebidas energéticas. La alineación que lidera Yuki Tsunoda sufrió la baja de Pierre Gasly para este 2023, quien fue reemplazado por Nyck De Vries. Pero los resultados no llegaron y lo que aparecieron fueron problemas.

Tal es así, que el equipo apenas tuvo una paciencia de diez carreras con el neerlandés, antes de rescindir el contrato. Así fue que llegó Daniel Ricciardo, que había iniciado la temporada como piloto de reserva de Red Bull tras perder su asiento en McLaren. Pero la contratación del australiano no fue lo que se esperaba. No por rendimiento, sino porque el oceánico se fracturó la mano en las prácticas de Zandvoort, su segunda carrera.

Y ahi fue que apareció otro oriundo de Oceanía, el neozelandés Liam Lawson, que se hizo cargo del asiento de Ricciardo y en apenas tres carreras logró casi la misma cantidad de puntos que Tsunoda en el resto de la temporada. Con su noveno puesto en Singapur, Lawson sumó dos unidades, mientras que el nipón había acumulado tres entre todas las carreras anteriores.

Con ese escenario, AlphaTauri debe definir quienes serán sus pilotos de cara a 2024. Y según trascendió, el anunció lo hará este fin de semana en Susuka, en el marco del Gran Premio de Japón. Más allá del rendimiento de Lawson, Alpha Tauri confirmaría a Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo como sus pilotos para la temporada 2024 del “Gran Circo”. Pero Lawson no dejaría de ser tenido en cuenta.

Red Bull está buscando un compañero para Max Verstappen, ya que el contrato de Sergio “Checo” Pérez finaliza tras la campaña venidera. En esa lista de deseos entraría Lawson, como posible piloto de la escudería, y como una visión a largo plazo. Si bien hay otros candidatos, como Lando Norris o el mismo Pérez, el neozelandés podría mantenerse en Red Bull como piloto de reserva.

Por otro lado, el nuevo CEO del equipo Alpha Tauri, Peter Bayer, aclaró cuál es el objetivo de la escudería para los años venideros en la Fórmula 1: “Creo que obviamente, no podemos solo desarrollar pilotos jóvenes: también tenemos que ser competitivos. Creo que para ser competitivo hoy en día es necesario tener un piloto experimentado y otro joven. Eso es realmente lo que estoy tratando de lograr”.