La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un protagonista que nadie esperaba — o al menos, no tan pronto. Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano de apenas 19 años, se convirtió en el líder más joven en la historia del Gran Circo y llega al GP de Canadá con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo George Russell.

Una temporada marcada por la historia — y también por la tragedia, con los GP de Bahréin y Arabia Saudita cancelados por la guerra en Medio Oriente.

El fenómeno Antonelli: tres victorias consecutivas

El italiano de Mercedes no llegó a la cima de casualidad. Ganó las últimas tres carreras consecutivas — China, Japón y Miami — y suma 100 puntos en apenas cuatro fechas disputadas.

Para ponerlo en perspectiva: Lando Norris fue el primer piloto en subirse a lo más alto del podio este año sin ser de Mercedes — y lo hizo en el sprint de Miami. Eso dice todo sobre el dominio de la escudería alemana.

La tabla de posiciones de pilotos

| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |

| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |

| 2 | George Russell | Mercedes | 80 |

| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 |

| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 |

| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 |

| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 |

| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 |

| 8 | Oliver Bearman | Haas | 17 |

| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |

| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |

| 11 | Franco Colapinto 🇦🇷 | Alpine | 7 |

| 12 | Arvey Lindblad | Racing Bulls | 4 |

| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |

| 14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 4 |

| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |

| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 |

| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |

La tabla de constructores

| Pos. | Constructor | Puntos |

| 1 | Mercedes | 180 |

| 2 | Ferrari | 110 |

| 3 | McLaren | 94 |

| 4 | Red Bull | 30 |

| 5 | Alpine | 23 |

| 6 | Haas | 18 |

| 7 | Racing Bulls | 14 |

| 8 | Williams | 5 |

| 9 | Audi | 2 |

| 10 | Cadillac | 0 |

| 11 | Aston Martin | 0 |

Colapinto: motivado tras Miami

Franco Colapinto llega a Canadá con el mejor estado de ánimo desde que corre en la F1. Su séptimo lugar en Miami — que le valió 6 puntos — fue su mejor actuación en la categoría y demostró que las mejoras traídas por Alpine al monoplaza están funcionando.

Su compañero Pierre Gasly sufrió un grave accidente en Miami y tuvo que abandonar, pero ya acumula 16 puntos y se ubica noveno en la tabla.

El calendario completo de la F1 2026

(Horarios de República D)

| GP | Fecha | Hora | Circuito |

| Australia | — | — | Russell (Mercedes) |

| China | — | — | Antonelli (Mercedes) |

| Japón | — | — | Antonelli (Mercedes) |

| Bahréin | — | Cancelado | Guerra Medio Oriente |

| Arabia Saudita | — | Cancelado | Guerra Medio Oriente |

| Miami | — | — | Antonelli (Mercedes) |

| Canadá | 24 de mayo | 16:00 | Montreal |

| Mónaco | 7 de junio | 9:00 | Montecarlo |

| Barcelona | 14 de junio | 9:00 | Montmeló |

| Austria | 28 de junio | 9:00 | Spielberg |

| Gran Bretaña | 5 de julio | 10:00 | Silverstone |

| Bélgica | 19 de julio | 9:00 | Spa |

| Hungría | 26 de julio | 9:00 | Budapest |

| Países Bajos | 23 de agosto | 9:00 | Zandvoort |

| Italia | 6 de septiembre | 9:00 | Monza |

| España | 13 de septiembre | 9:00 | Madrid |

| Azerbaiyán | 27 de septiembre | 7:00 | Bakú |

| Singapur | 11 de octubre | 8:00 | Marina Bay |

| Estados Unidos | 25 de octubre | 16:00 | Austin |

| México | 1 de noviembre | 16:00 | Hermanos Rodríguez |

| São Paulo | 8 de noviembre | 13:00 | Interlagos |

| Las Vegas | 21 de noviembre | 00:00 | Las Vegas Strip |

| Qatar | 29 de noviembre | 12:00 | Lusail |

| Abu Dhabi | 6 de diciembre | 9:00 | Yas Marina |