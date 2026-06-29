Mercedes marca el ritmo en la temporada de las revoluciones. El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 completó el primer tercio de su exigente calendario 2026 tras el caluroso Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Más allá de las batallas individuales sobre el asfalto, la verdadera guerra millonaria se disputa en los talleres de diseño, y ahí la escudería Mercedes se ha consolidado oficialmente como la mejor estructura del año hasta el momento, comandando la tabla de posiciones del Campeonato de Constructores.
El éxito de las “Flechas de Plata” responde a una combinación idílica de juventud y consistencia. Con el prodigio italiano Kimi Antonelli liderando el Mundial de Pilotos y el británico George Russell sumando puntos de calibre tras su reciente victoria en Estiria, el equipo de Brackley ha logrado abrir una brecha importante frente a sus perseguidores directos, demostrando haber interpretado de forma impecable las exigencias técnicas del campeonato en esta octava jornada de la temporada.
La parrilla oficial de la temporada 2026: 11 escuderías y 22 pilotos
La actual campaña de la máxima categoría del automovilismo presenta una de las parrillas más renovadas y competitivas de la última década, compuesta por un total de 11 equipos y 22 pilotos que pelean palmo a palmo en cada circuito:
- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
- Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
- Audi: Gabriel Bortoleto y Nicolas Hülkenberg
- Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon
- Racing Bulls: Arvid Lindblad y Liam Lawson
Un campeonato al rojo vivo tras Spielberg
El balance posterior a la cita de Austria deja en claro que la estabilidad es cosa del pasado en el Gran Circo. Mientras Mercedes capitaliza el gran momento de sus dos volantes, escuderías de la talla de Ferrari —con la histórica dupla de Hamilton y Leclerc— y McLaren buscan afinar sus paquetes de actualizaciones aerodinámicas para frenar la escapada de las flechas de plata.
Por su parte, el gigante Red Bull se apoya casi exclusivamente en el talento del tetracampeón Max Verstappen ante el proceso de adaptación del novato Isack Hadjar. En la zona media alta, la estructura de Alpine sigue ganando adeptos en la región gracias al empuje del argentino Franco Colapinto junto al experimentado francés Pierre Gasly. Con las posiciones de Constructores moviéndose décima a décima, la Fórmula 1 se prepara para cruzar el canal de la Mancha rumbo al legendario circuito de Silverstone, donde las fábricas británicas buscarán recortar distancias en su propio patio.
Tabla de posiciones del campeonato de pilotos
- Andrea Kimi Antonelli – Mercedes: 171
- George Russell – Mercedes: 131
- Lewis Hamilton – Ferrari: 125
- Oscar Piastri – McLaren: 80
- Lando Norris – McLaren: 79
- Charles Leclerc – Ferrari: 79
- Max Verstappen – Red Bull: 73
- Isack Hadjar – Red Bull: 42
- Pierre Gasly – Alpine: 41
- Liam Lawson – Racing Bulls: 30
- Oliver Bearman – Haas: 18
- Franco Colapinto – Alpine: 16
- Arvid Lindblad – Racing Bulls: 14
- Carlos Sainz – Williams: 6
- Alex Albon – Williams: 5
- Esteban Ocon – Haas: 3
- Gabriel Bortoleto – Audi: 2
- Fernando Alonso – Aston Martin: 1
- Nico Hulkenberg – Audi: 0
- Valtteri Bottas – Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez – Cadillac: 0
- Lance Stroll – Aston Martin: 0
Tabla de posiciones del campeonato de constructores
- Mercedes: 302
- Ferrari: 204
- McLaren: 159
- Red Bull: 115
- Alpine: 57
- Racing Bulls: 44
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 2
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0