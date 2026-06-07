El campeonato de la Fórmula 1 2026 ha completado su sexta estación del calendario en el glamoroso asfalto de Montecarlo, dejando las tablas generales de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en un estado de absoluta sacudida. La contundente victoria dominical de Andrea Kimi Antonelli no solo ratifica el dominio de las flechas de plata en la pista, sino que ha provocado un vuelco en el liderato de los perseguidores y ha dejado registros históricos para la parrilla americana.
A continuación, desglosamos las puntuaciones y realidades oficiales del Mundial de Pilotos y de Constructores tras el cierre del Gran Premio de Mónaco.
Clasificación de Pilotos: Antonelli abre una brecha de dos carreras
Con un acumulado perfecto en el Principado, Kimi Antonelli vuela en la cima de la tabla con 156 puntos. El gran beneficiado de la jornada dominical en el resto del pelotón fue el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien gracias a su segundo lugar en la carrera y el cero absoluto de George Russell, escaló oficialmente a la segunda posición del campeonato con 90 unidades.
La diferencia del piloto italiano sobre su más cercano perseguidor es ahora de 66 puntos, un margen superior al equivalente de dos carreras completas con sus respectivas vueltas rápidas. Por su parte, la debacle mecánica de Max Verstappen en la arrancada lo deja estancado en la séptima casilla con apenas 43 puntos.
Top 10 del Mundial de Pilotos 2026:
- A. Antonelli (Mercedes) — 156 puntos
- L. Hamilton (Ferrari) — 90 puntos
- G. Russell (Mercedes) — 88 puntos
- C. Leclerc (Ferrari) — 75 puntos
- O. Piastri (McLaren) — 60 puntos
- L. Norris (McLaren) — 58 puntos
- M. Verstappen (Red Bull) — 43 puntos
- I. Hadjar (Red Bull) — 29 puntos
- L. Lawson (Racing Bulls) — 26 puntos
- P. Gasly (Alpine) — 26 puntos
Nota de la región: En la parte baja de la tabla, el argentino Franco Colapinto (Alpine) se consolida en la decimosegunda plaza con 15 puntos, mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez estrena el casillero de Cadillac en la decimoctava posición gracias a la unidad arañada en las calles del Principado. En contraste, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) sigue sufriendo una campaña de pesadilla con cero unidades acumuladas.
Clasificación de Equipos: Mercedes estira su hegemonía corporativa
En el campeonato de constructores, el panorama copia la contundencia de las flechas de plata. Mercedes consolida un liderato de fierro con 244 puntos, estableciendo una cómoda distancia frente a los 165 puntos de Ferrari, escudería que pagó muy caro el aparatoso accidente de Charles Leclerc en los compases finales de la prueba.
McLaren se asienta en la tercera plaza como la última organización en superar la barrera de las tres cifras en este primer tercio de la temporada:
Mundial de Constructores 2026:
- Mercedes — 244 puntos
- Ferrari — 165 puntos
- McLaren — 118 puntos
- Red Bull — 72 puntos
- Alpine — 41 puntos
- Racing Bulls — 39 puntos
- Haas F1 — 21 puntos
- Williams — 11 puntos
- Audi — 2 puntos
- Cadillac — 1 punto
- Aston Martin — 0 puntos
Con Cadillac abandonando el frío sótano de las organizaciones en blanco gracias al esfuerzo de Pérez, la cruz de la temporada recae de manera exclusiva sobre las fábricas de Aston Martin, firma que se mantiene como la única estructura técnica de la parrilla que no ha logrado descifrar el balance de sus monoplazas para rascar un solo punto en este 2026.