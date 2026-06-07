Así marchan las clasificaciones de F1 2026 tras el GP de Mónaco El espectacular triunfo de Kimi Antonelli en Montecarlo abre una brecha superior a los dos Grandes Premios de ventaja sobre Maranello, mientras la escudería norteamericana Cadillac estrena su casillero histórico en la tabla de escuderías. Revisa las tablas oficiales de posiciones y puntos del Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 2026 tras el GP de Mónaco.