Averías mecánicas pasan una factura de 51 puntos a Verstappen y Russell antes del GP de Austria Mientras Lewis Hamilton marcha con un casillero perfecto en el apartado de fiabilidad, los fallos mecánicos de Red Bull y Mercedes configuran la lucha por el título de la Fórmula 1 a las puertas de la cita en Spielberg. El factor fiabilidad dicta sentencia en los boxes.