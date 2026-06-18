El automovilismo de alta competición suele definirse por milésimas de segundo sobre el asfalto, pero en la presente campaña de la Fórmula 1, los despachos de ingeniería están teniendo tanto peso como las manos de los pilotos. Un reciente informe gráfico publicado por el medio especializado The Race ha desnudado la cruda realidad de las escuderías punteras antes del Gran Premio de Austria, revelando cómo las averías mecánicas están condicionando el campeonato mundial de 2026.
La estadística es implacable y traza un contraste directo entre los competidores. Lewis Hamilton se mantiene como el único piloto de los cuatro equipos punteros que no ha cedido un solo punto por fallos de fiabilidad en lo que va de año. En la acera opuesta, el neerlandés Max Verstappen ha visto volar 26 unidades debido a abandonos forzados, mientras que el británico George Russell le sigue de cerca con una pérdida de 25 puntos en su contabilidad personal.
El balance de puntos perdidos por fallos mecánicos entre las estructuras de vanguardia expone la vulnerabilidad de las cuadrillas:
- Max Verstappen (Red Bull): 26 puntos perdidos
- George Russell (Mercedes): 25 puntos perdidos
- Lando Norris (McLaren): 20 puntos perdidos
- Kimi Antonelli (Mercedes): 18 puntos perdidos
- Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren): 10 puntos perdidos cada uno
- Lewis Hamilton (Mercedes): 0 puntos perdidos
Mercedes lidera las pérdidas y Toto Wolff exige respuestas
En la batalla por el Campeonato de Constructores, la situación de Mercedes es una paradoja. La escudería de la estrella ha perdido un total de 43 puntos por fallos en sus monoplazas, la cifra más alta de la parrilla, afectando tanto a George Russell como al actual líder del mundial de pilotos, el joven Kimi Antonelli. Russell tuvo que retirar su coche cuando lideraba el Gran Premio de Canadá, mientras que el W17 de Antonelli sufrió un apagón repentino por problemas en la unidad de potencia en Barcelona, justo después de adelantar a Hamilton por la segunda posición.
Esta falta de consistencia técnica ha provocado la reacción inmediata de la directiva. El director del equipo, Toto Wolff, fue tajante tras la carrera en España al advertir que la estructura no puede aspirar a la corona si los monoplazas fallan de forma alterna. “Para terminar primero, primero hay que terminar”, recordó el directivo austríaco, señalando que dejar escapar grandes sumas de puntos cada dos carreras es inaceptable para las aspiraciones del equipo.
La frustración de Verstappen en una Red Bull sin Newey
Para Max Verstappen, el panorama técnico se traduce en una de las rachas más complejas de su trayectoria reciente. Transcurridas siete citas del calendario, la escudería Red Bull se encuentra en la cuarta posición del campeonato de constructores, a una distancia de 173 puntos del líder, Mercedes. La estructura de la bebida energética no registra victorias en esta fase del año y acumula cuatro abandonos totales, de los cuales dos corresponden a fallos en el monoplaza de Verstappen durante los Grandes Premios de China y Mónaco.
El entorno de la máxima categoría vincula este bache de rendimiento con la reestructuración interna del equipo. El campeón mundial de 2016, Nico Rosberg, señaló que existen reportes internos que confirman las dificultades de adaptación que arrastra Red Bull tras la salida del diseñador Adrian Newey, una situación que ha incrementado la frustración del tricampeón mundial ante la falta de respuestas en la pista.
El panorama de las escuderías tras los fallos mecánicos
A pesar de los problemas de fiabilidad de Mercedes, Kimi Antonelli se mantiene al frente del campeonato mundial de pilotos con 156 unidades. Sin embargo, su ventaja sobre su compañero Lewis Hamilton se ha reducido a 41 puntos, una diferencia que los analistas consideran que sería mucho mayor de no ser por las visitas prematuras al garaje. Verstappen, penalizado por la falta de consistencia de su montura, se encuentra relegado a la séptima plaza de la clasificación general.
La clasificación del Campeonato de Constructores refleja el coste real de la fiabilidad para los equipos de la zona alta:
Con la gira europea en pleno desarrollo y los paquetes de actualizaciones listos para introducirse en las próximas citas, el margen de maniobra en los talleres se reduce. Si Mercedes no logra estabilizar el funcionamiento interno de sus motores y Red Bull no encuentra el rumbo aerodinámico, el paso por el Red Bull Ring en Austria podría profundizar las brechas en la tabla general.