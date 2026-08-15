Bottas respalda a Checo Pérez mientras Cadillac enfrenta su difícil debut El finlandés destaca la importancia de trabajar junto al mexicano mientras Cadillac busca convertir su aprendizaje en resultados

El inicio de Cadillac en la Fórmula 1 ha estado marcado más por el aprendizaje que por los resultados. La nueva escudería todavía persigue sus primeros grandes hitos competitivos, pero en medio de las dificultades también ha encontrado un elemento que puede resultar determinante para su evolución: la experiencia de sus dos pilotos, Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

Hasta el parón veraniego de la temporada, ninguno de los dos había conseguido colocar al Cadillac en la Q2 ni sumar el primer punto de la historia del equipo. Sin embargo, Bottas considera que el proceso no debe evaluarse únicamente desde la tabla de resultados. Para una estructura que está dando sus primeros pasos en la categoría, construir una metodología de trabajo y desarrollar el automóvil constituye también una parte fundamental del proyecto.

En ese contexto, el respaldo público de Bottas hacia Pérez adquiere relevancia. El finlandés destacó que trabajar con el mexicano ha sido una experiencia positiva y calificó como “un placer” compartir el garaje con él.

La experiencia como punto de apoyo

Uno de los principales desafíos de Cadillac ha sido construir prácticamente desde cero las relaciones internas necesarias para funcionar como un equipo competitivo de Fórmula 1. Bottas explicó que, cuando llegó, conocía únicamente a unas pocas personas dentro de la organización y tuvo que establecer progresivamente vínculos profesionales con el resto del personal.

Ese proceso es especialmente importante en una categoría donde los resultados dependen de una coordinación extremadamente precisa entre pilotos, ingenieros, mecánicos y responsables técnicos.

Para Bottas, acostumbrarse a una estructura nueva supuso “mucho trabajo”, pero también es parte natural del proceso cuando un piloto se incorpora a un proyecto que todavía está construyendo su identidad competitiva.

La presencia de Pérez representa, precisamente, otro punto de experiencia dentro de esa estructura. El mexicano llega a Cadillac después de una extensa trayectoria en la Fórmula 1 y con conocimiento de diferentes equipos y contextos competitivos. Aunque el rendimiento del monoplaza limita lo que ambos pueden demostrar actualmente, tener dos pilotos capaces de aportar referencias y experiencia puede ayudar al desarrollo del proyecto.

Un compañero que también está aprendiendo

Bottas dejó claro que el proceso de adaptación no es exclusivamente suyo. Pérez también continúa conociendo la organización y la manera en que Cadillac trabaja.

“Lo mismo ocurre con Checo”, señaló el finlandés al referirse a ese proceso de adaptación, antes de destacar que todo comenzó de manera positiva entre ambos.

La relación entre los pilotos puede convertirse así en uno de los activos del equipo. En una escudería nueva, el compañero de garaje no representa únicamente un rival interno: también constituye una fuente adicional de información sobre el comportamiento del automóvil, las configuraciones y las áreas que requieren mayor atención.

Por ahora, los resultados muestran una batalla relativamente equilibrada entre ambos.

En las carreras disputadas antes del receso, Pérez terminó por delante de Bottas en Australia, Japón, Miami, Mónaco, Barcelona y Gran Bretaña. Bottas, por su parte, superó al mexicano en China, Canadá y Bélgica. Austria y Hungría terminaron con doble abandono, por lo que ninguno de los dos obtuvo ventaja.

Ese balance refuerza la idea de que todavía no existe una diferencia contundente entre los pilotos. El principal obstáculo parece encontrarse en el rendimiento y la fiabilidad del automóvil.

La fiabilidad, otro examen para Cadillac

Bottas también reconoció que algunos problemas técnicos estaban dentro de las dificultades previsibles para un equipo que comienza su recorrido en la Fórmula 1.

Cadillac ha sufrido carreras en las que no pudo completar la distancia debido a inconvenientes técnicos. Para Bottas, esas situaciones forman parte de una etapa de aprendizaje, aunque la prioridad debe ser convertir cada problema en información útil para evitar que vuelva a repetirse.

El finlandés considera que el automóvil ha mostrado progresos. Según su valoración, el equipo ha conseguido incrementar el ritmo y mejorar la fiabilidad a medida que avanzó la temporada.

Ese progreso puede ser incluso más importante que un resultado aislado en esta primera etapa. La construcción de una escudería competitiva requiere desarrollar simultáneamente el monoplaza, los procedimientos internos y la capacidad de interpretar rápidamente los datos obtenidos durante los fines de semana de carrera.

El verdadero reto comienza ahora

La temporada todavía representa una fase de construcción para Cadillac. El equipo necesita transformar las mejoras que Bottas percibe en resultados concretos: mejores posiciones de clasificación, carreras sin problemas mecánicos y, finalmente, sus primeros puntos.

Ahí también estará una de las grandes responsabilidades de Pérez y Bottas. La experiencia de ambos puede ayudar a identificar qué necesita el automóvil, pero será el trabajo colectivo el que determine cuánto puede avanzar Cadillac.

Por eso, las palabras de Bottas sobre Pérez trascienden el simple elogio entre compañeros. En un proyecto que todavía está buscando establecer sus bases, contar con dos pilotos capaces de trabajar juntos y aportar experiencia puede ser una ventaja estratégica.

Cadillac aún está lejos de competir por los puestos delanteros, pero el mensaje del finlandés apunta a una conclusión importante: el éxito de este proyecto no dependerá solamente de la velocidad que tenga el automóvil hoy, sino de la capacidad del equipo para aprender, corregir y construir sobre cada experiencia.

Y en ese camino, la colaboración entre Bottas y Checo Pérez puede terminar siendo uno de los primeros pilares sobre los que Cadillac construya su futuro en la Fórmula 1.