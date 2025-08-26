Cadillac sacude la Fórmula 1: Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla elegida para 2026 La escudería estadounidense desembarcará oficialmente en la Máxima con dos pilotos de enorme recorrido. General Motors apuesta a la experiencia del mexicano y el finlandés para liderar un proyecto histórico que marcará la expansión de la categoría.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una confirmación que marca un antes y un después

Lo que hasta hace unos días circulaba como un fuerte rumor hoy se transformó en noticia oficial: Cadillac tendrá a Sergio “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos titulares cuando debute en la Fórmula 1 en 2026. La escudería respaldada por General Motors será la undécima en la parrilla, y desde su llegada promete revolucionar el campeonato con una combinación de tradición automotriz y ambición deportiva.

La dirección deportiva del equipo estará en manos de Graeme Lowdon, ex Marussia, quien fue tajante al presentar a sus fichajes: “Contar con dos corredores de tanta trayectoria es una declaración de intenciones. Han vivido todo tipo de escenarios y saben cómo construir un proyecto desde cero”, sostuvo el británico.

Una dupla de lujo con más de 500 Grandes Premios

El anuncio significa la unión de dos de los pilotos más experimentados de la era moderna: Bottas, con 10 victorias en la categoría, y Pérez, con 6. Entre ambos acumulan más de 500 Grandes Premios disputados y dos subcampeonatos mundiales, credenciales que colocan a Cadillac en un lugar de privilegio para iniciar su camino en la Fórmula 1.

Antes de cerrar el acuerdo, la escudería había evaluado otras opciones como Zhou Guanyu, Felipe Drugovich y el joven Paul Aron, pero finalmente eligió una pareja que no solo garantiza resultados, sino también prestigio y liderazgo dentro del paddock.

Checo Pérez: de Red Bull a la nueva aventura americana

Tras su salida de Red Bull en 2024, Pérez encontró rápidamente un lugar en la nueva estructura. Su paso por equipos como Sauber, McLaren y Force India/Racing Point forjó un estilo combativo y estratégico que resultó clave para que los austríacos conquistaran los campeonatos de Constructores en 2022 y 2023.

El tapatío, de 35 años en el momento del debut con Cadillac, será el gran referente latinoamericano del proyecto y uno de los atractivos principales para la afición mexicana y estadounidense.

Valtteri Bottas: la solidez de un ex Mercedes

Por su parte, Bottas llega tras un 2024 de transición, donde fue apartado de Sauber y ejerció como piloto reserva de Mercedes. Su etapa más brillante se dio justamente en la escudería alemana, donde entre 2017 y 2021 conquistó junto a Lewis Hamilton cinco títulos de Constructores consecutivos.

El finlandés aportará conocimiento técnico y regularidad, dos cualidades muy valoradas para un equipo que debutará desde cero en el campeonato.

El plan Cadillac: de cero a la élite

El ingreso de Cadillac no es solo un proyecto deportivo, sino también estratégico: será la primera vez desde 2016 que la Fórmula 1 incorpore un nuevo equipo a su grilla. El respaldo de General Motors y la alianza técnica con Ferrari, que proveerá los motores, refuerzan la seriedad de la apuesta.

Incluso se estudia que Bottas y Pérez comiencen a trabajar en simuladores y en tests con autos de temporadas anteriores, algo permitido en los llamados TPC (Testing Previous Cars), lo que facilitaría la adaptación y el desarrollo del monoplaza estadounidense.

Un desafío monumental

Cadillac es consciente de que arrancará desde atrás en la jerarquía de la Fórmula 1, pero la experiencia de su flamante dupla busca acelerar los procesos técnicos y estructurales. La expectativa es clara: reducir la brecha lo más rápido posible y, en un plazo medio, transformarse en un contendiente habitual en la zona de puntos.

El desembarco de Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas no solo significa la llegada de una nueva escudería, sino también un movimiento estratégico que refresca la Fórmula 1 en pleno crecimiento mundial. La categoría tendrá, desde 2026, un nuevo protagonista con acento estadounidense y ambiciones globales.