¡Cambio de planes en Miami! La FIA adelanta la carrera por amenaza de tormentas eléctricas ¡Ajusten sus relojes, que la lluvia no quiere dejar que el mambo fluya en Florida! Actualización de último minuto que tiene a todos los fanáticos de la velocidad corriendo. La FIA no se la quiso jugar con las tormentas eléctricas y ha dado un "volantazo" al cronograma del Gran Premio de Miami.

El rugido de los motores empezará antes de lo previsto para evitar que los rayos cancelen el espectáculo en el Hard Rock Stadium. Con una parrilla de infarto liderada por Antonelli y un Colapinto que sale a morder, te contamos a qué hora debes sintonizar.

¡Guerra avisada no mata soldado! Debido al pronóstico de lluvias intensas y, sobre todo, al riesgo de tormentas eléctricas (que por ley en Florida obligan a suspender cualquier evento al aire libre), la Fórmula 1 ha decidido adelantar la largada para asegurar que tengamos carrera este domingo 5 de mayo.

El nuevo horario: ¡No te quedes dormido!

Originalmente pautada para más tarde, la salida oficial será a las 13:00 hora local de Miami. Para que no te pierdas en el tiempo, aquí tienes la conversión para nuestra región y los países vecinos:

República Dominicana: 13:00 (1:00 PM)

Argentina / Uruguay: 14:00

México / Colombia: 11:00 AM

Una parrilla de locura

La clasificación nos dejó un escenario digno de película. El joven maravilla de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se quedó con la pole y tendrá la misión de defenderse de los dos “monstruos” que tiene justo detrás: Max Verstappen y Charles Leclerc.

Pero ojo con lo que viene más atrás:

Franco Colapinto (Alpine): El argentino está encendido y larga desde una impresionante 8va posición , superando nuevamente a su compañero Pierre Gasly.

Los McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri salen 4to y 7mo, listos para repetir el gran ritmo que mostraron en la Sprint.

El drama de Audi: Gabriel Bortoleto partirá último tras un principio de incendio en su auto que lo dejó fuera de combate en la Q1.

Seguridad ante todo

La FIA explicó que el ajuste se hizo en consenso con los promotores locales. En Florida, las tormentas eléctricas no son un juego, y un rayo cerca de la pista podría haber forzado una bandera roja definitiva. Con este cambio, se espera completar las 57 vueltas antes de que el cielo se caiga sobre el circuito.