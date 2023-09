Your browser doesn’t support HTML5 audio

Max Verstappen se había hecho con el récord de más triunfos consecutivos de la historia de la Fórmula 1 pero su racha llegó a su fin este Gran Premio.

En Singapur el español Carlos Sainz llevó a Ferrari de regreso a la gloria rompiendo la hegemonía de Red Bull y firmar la segunda victoria de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. Red Bull había logrado ganar este año en las catorce carreras anteriores, hasta que este domingo Carlos Sainz culminó con ello.

Sainz largó primero, aguantó y se llevó GP para que Ferrari vuelva a ganar después de más de un año.

Sainz con ‘poles’ consecutivas, en Monza y Singapur, y logró imponerse este domingo en una carrera que lideró todas las vueltas y en la que resistió en las últimas cuatro las intentonas por detrás de los británicos Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) -que completaron el podio- y George Russell (Mercedes), que acabó contra las barreras en la última vuelta. Una carrera que se definió por detalles y que fue la primera de 2023 en la que Red Bull no tuvo un coche claramente dominador, con Verstappen, líder del Mundial, acabando quinto y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, octavo.

Lance Stroll no disputó este domingo la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras su duro accidente en la sesión de clasificación. El piloto canadiense se subió al piano en la última curva del circuito de Marina Bay y desestabilizó la parte trasera de su AMR23, que le lanzó contra el muro exterior para acabar estrellándose. Aunque Stroll no sufrió lesiones graves en el accidente, el equipo informó de que todavía se siente dolorido. Ello y el largo trabajo de reconstrucción de su monoplaza destruido hicieron que tanto el piloto como el equipo hayan decidido no participar en la carrera de Singapur.

Nadie habla de Lawson a celebrar los primeros 2 puntos de este Señor quien ha logrado la mejor posición de Alpha Tauri en la temporada todo esto en uno de los circuitos mas exigentes y demandantes de la Formula 1 sin cometer un solo error. Quedaría octavo su hay sanción para Checo. El incidente entre Pérez y Albon desde la onboard del mexicano. No se entiende qué quiso hacer Checo. Fue muy “NASCAR” la maniobra.

Alonso se convierte en el primer piloto en la historia de la F1 en completar 100.000 km de carrera. Mientras Lewis Hamilton es el único en aparecer en cada Gran Prix de Singapur, en donde logró su séptimo podio, en todos los anteriores a este tercer puesto llegando primero.