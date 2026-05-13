Tras un inicio de pesadilla con los motores Honda, el asturiano protagonizó un duelo épico de seis vueltas contra el mexicano que paralizó el Gran Premio. Alonso tuvo que aprender “a golpes” la nueva normativa de gestión de energía de 2026 para poder doblegar al Cadillac de Checo. ¡El “Nano” está de regreso y avisa que viene por más!
Los tres primeros Grandes Premios del 2026 fueron un desierto para Aston Martin. Las vibraciones de la unidad de potencia Honda tenían a Alonso y Stroll como meros espectadores, sin kilómetros y sin ritmo. Pero en Miami, la historia cambió. El equipo por fin dio en la tecla con la fiabilidad y Fernando Alonso aprovechó para darnos la mejor batalla de lo que va de temporada.
Una estrategia de “todo o nada”
Alonso estiró sus neumáticos hasta la vuelta 43, rezando por una lluvia que nunca llegó. Sin embargo, lo que parecía un error estratégico se convirtió en la oportunidad perfecta para dar espectáculo:
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Ritmo demoledor: Al montar gomas blandas, Alonso salió de boxes volando, recortando dos segundos por vuelta a Checo Pérez.
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La “Master Class”: En la vuelta 47 empezó el mambo. Durante seis giros, el asturiano y el mexicano intercambiaron posiciones en un duelo que recordó a los mejores tiempos de ambos.
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Gestión 2026: Alonso tuvo que pelear no solo contra Checo, sino contra el nuevo reglamento. En varias ocasiones perdió la ventaja por la gestión de energía, llegando incluso a recibir un aviso de dirección de carrera por exceder los límites de pista en su afán de pasar.
El adelantamiento final
No fue hasta la vuelta 53 cuando la experiencia de Alonso se impuso. Logró consolidar el rebase sobre el Cadillac de Pérez y se marchó en solitario, cerrando un “curso intensivo” que le hacía falta tras la falta de rodaje en las primeras citas.
¿Luz al final del túnel para Aston Martin?
Lo más importante de Miami no fue el puesto final, sino que el coche por fin compite. Con el problema de las vibraciones del motor Honda aparentemente resuelto, se espera que Aston Martin empiece a pelear seriamente en la zona media en las próximas carreras de Europa.
Fernando Alonso ya tiene el conocimiento que le faltaba sobre cómo adelantar con estas complejas unidades de potencia. Ahora solo falta que Aston Martin le dé el arma necesaria para que esas batallas sean por el podio y no solo por entrar en los puntos.