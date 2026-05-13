Fernando Alonso le da un baile a Checo Pérez y demuestra que Aston Martin por fin tiene vida ¡El "Viejo Zorro" está de vuelta y ha tenido que ponerse el mono de trabajo para recuperar el tiempo perdido! Un duelo que fue más que una simple pelea por puntos; fue un máster intensivo de aerodinámica y energía en plena pista. Tras el calvario inicial de Aston Martin y Honda, Fernando Alonso por fin pudo sacar las garras en Miami, y el "conejillo de indias" fue nada menos que Checo Pérez.