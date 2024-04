La continuidad de Sergio Pérez en Red Bull para la temporada 2025 pareció ser la opción más sólida según las declaraciones de Helmut Marko, una figura destacada en el equipo austriaco. Marko, quien anteriormente había criticado al piloto mexicano, ahora lo elogia por su desempeño actual.

“Está claro que Checo actualmente está viviendo su mejor temporada desde que está con nosotros. Si mantiene estas actuaciones como las de la clasificación en Japón, entonces es sin duda la mejor opción para 2025 en Red Bull”, señaló Marko en una entrevista con Kleine Zeitung.

Marko destacó la capacidad de Pérez para entender el monoplaza de Red Bull, así como su disposición para trabajar en equipo. Además, resaltó cómo Pérez ha ajustado su enfoque de configuración de manera similar al de Max Verstappen, lo que ha contribuido a su éxito en pista.

Sin embargo, Marko no descarta la posibilidad de hacer cambios en el equipo. Yuki Tsunoda, quien ha mostrado un buen rendimiento con Red Bull, podría ser una opción en caso de que se decida no renovar con Daniel Ricciardo. A pesar de que Ricciardo ha estado cerca de Tsunoda en algunas carreras, su desempeño hasta ahora no ha sido suficiente para asegurar su continuidad en el equipo.

Ante la posibilidad de que Ricciardo no continúe en Red Bull, Marko también considera a Liam Lawson como una alternativa sólida. Lawson, quien tiene una cláusula para irse a otro equipo si no obtiene un asiento con Red Bull en 2025, podría ser una opción emocionante para el equipo austriaco.