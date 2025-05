Y un día, los rumores se convirtieron en realidad. Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo argentino, hará su esperado debut en la Fórmula 1 como piloto oficial de Alpine. El anuncio fue confirmado tras el Gran Premio de Miami, y el escenario elegido no podía ser más simbólico: el histórico circuito de Imola, donde el piloto bonaerense ya dejó huella en categorías inferiores.

Colapinto tomará el lugar de Jack Doohan, quien pasará a ocupar el rol de piloto de reserva. La escudería francesa apuesta al talento del argentino para enderezar una temporada que, hasta ahora, ha dejado más dudas que certezas. Con seis fechas disputadas y resultados esquivos, Alpine mueve el tablero con un volantazo inesperado.

Colapinto is back on the grid in new colours…

Vamos, Franco! 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/V5kkxQa5EV

— Formula 1 (@F1) May 7, 2025