Carlos Sainz cerró su ciclo con Ferrari de manera memorable durante el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2024. Con un brillante segundo lugar en el podio, el piloto español puso punto final a cuatro años llenos de éxitos, emociones y momentos históricos en la escudería italiana.

Sainz, quien llegó a Ferrari en 2021, deja tras de sí una huella imborrable. En estas cuatro temporadas, el español acumuló 4 victorias, 6 poles y 27 podios, consolidándose como uno de los referentes de la escudería. A pesar de su destacado rendimiento, Ferrari no pudo alzarse con el título de constructores, perdiendo ante McLaren por tan solo 14 puntos en un emocionante cierre de temporada.

La última carrera de Sainz con Ferrari estuvo llena de dramatismo. Desde la salida, Max Verstappen adelantó al español, pero un incidente en la primera curva entre Oscar Piastri y otros pilotos reconfiguró el panorama. Lando Norris aprovechó para colocarse en la punta, seguido de cerca por Sainz y Pierre Gasly.

Un toque entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas provocó daños en el coche del mexicano, lo que llevó a un Virtual Safety Car que reorganizó las estrategias. Durante las últimas vueltas, Sainz enfrentó el desafío de mantener su posición bajo la amenaza de un pinchazo, pero logró cruzar la meta en segundo lugar. Norris aseguró la victoria, otorgando a McLaren su noveno título de constructores, el primero desde 1998.

En el parque cerrado, la emoción fue evidente. Sainz compartió abrazos con sus compañeros de equipo y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Ferrari ha sido más que un equipo; ha sido una familia. Me llevo recuerdos imborrables y el orgullo de haber formado parte de esta histórica escudería.”

Charles Leclerc, su compañero de equipo, le rindió homenaje con un casco conmemorativo, destacando la amistad y el respeto que ambos pilotos construyeron durante su tiempo juntos.

