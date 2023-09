Domenicali responde a las críticas de Verstappen sobre el calendario El neerlandés se refirió sobre la intención de la organización de sumar cada vez más carreras y no tener en cuenta el descanso necesario de todos los equipos.

13/09/2023 · 11:34 AM

Max Verstappen es el actual bicampeón de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull viene de ganar su décimo Gran Premio consecutivo y de ese modo se encamina a conquistar su tercer título en fila. Su actualidad está repleta de éxitos y gloria, sin embargo no todo lo hace feliz al neerlandés. En varias ocasiones el neerlandés se refirió a que no le parece correcto aumentar el calendario de carreras ya que las 24 fijadas en el calendario por la cúpula organizativa de la categoría ya supera los límites. A esta observación, quien le respondió fue Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1.

A Verstappen esta situación parece incomodarlo. Según manifiesta el piloto de 25 años, si la Fórmula 1 continúa aumentando el número de carreras por temporada de aquí en adelante, él no estaría dispuesto a asumir fines de semana al sprint debido a que suponen una carga adicional para todo lo que ya tienen. “Siempre dije que 24 fines de semana de carreras es mucho”, dijo el de Red Bull.

Su queja tiene que ver con que podría ampliarse el calendario de la Fórmula 1. Luego explicó que dentro de todo el fin de semana tiene algunos problemas con sus numerosas obligaciones fuera del circuito: “No son sólo las carreras, es todo lo que nos rodea lo que nos lo pone difícil. Todas las actividades de marketing, las jornadas de simulador, los compromisos con los patrocinadores personales y demás. Realmente no tienes ni un solo día libre”.

Pero desde la cúpula de la Fórmula 1 no dejaron pasar las palabras del neerlandés y quien le respondió fue Stefano Domenicali. El CEO de la categoría es uno de los que más está de acuerdo con las 24 carreras en el calendario. Si bien respeta la opinión del bicampeón, expresó: “No podemos dejar la gestión de la categoría en manos de los competidores”, declaró Domenicali

Además, agregó: “No es porque no se pueda confiar en ellos, ya que les escuchamos siempre y contamos con ellos para todo, sino porque tienen que mirar un panorama más amplio, cosa que no siempre hacen”, continuó el ahora presidente de la Fórmula 1. Por último se refirió a todo lo que está alrededor de la Fórmula 1: “Su objetivo es ir lo más rápido posible, pero nuestro trabajo, como organización, es hacer lo mejor para la categoría. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años, de lo contrario no estaríamos en esta posición”, esto en referencia a la audiencia, a los patrocinadores, aficionados y recursos económicos que aumentaron la F1 en las últimas temporadas.