El desafío de Lewis Hamilton a Max Verstappen y su deseo de volver a ganar El piloto británico declaró que sigue viéndose en condiciones de consagrarse nuevamente en la categoría

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lewis Hamilton aún recuerda lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi 2021. Ese final en el que se le escapó (polémica mediante) el octavo título que lo hubiera dejado como máximo ganador histórico de la categoría, se dio en el peor momento posible, ya que desde ese entonces, Mercedes no volvió a pelear constantemente por los campeonatos. El cambio de reglamento hizo que la escudería alemana mermara rendimiento y quede detrás de Red Bull e incluso Ferrari.

A pesar de esta realidad, el piloto británico aseguró que lejos de sentirse mal o deprimido, va por más y tiene nuevos objetivos en una categoría del automovilismo que dominó durante muchos años. “Aún tengo objetivos por cumplir en la Fórmula 1 arriba de un coche. El hecho de ganar o no un título mundial no es lo que define que siga o no corriendo”, expresó Hamilton, de 38 años y con contrato vigente en Mercedes hasta finales de 2025.

Hamilton está tercero en el campeonato mundial de pilotos con 190 puntos, muy lejos del neerlandés Verstappen (400), quien puede consagrarse campeón anticipado con su Red Bull el sábado próximo en la carrera que se desarrollará en el circuito qatarí de Lusail, y cerca del mexicano Sergio “Checo” Pérez (223), de Red Bull. “No me imagino aún estar parado en el paddock o en el garage sin subirme a manejar un coche, sigo concentrado al ciento por ciento en competir”, añadió el inglés disipando rumores sobre un posible retiro, en una entrevista que concedió a la revista suiza Blick

El año pasado bromeaba con Sebastian Vettel cuando este se retiró, diciendo que los pilotos exitosos que abandonan la Fórmula 1 “siempre regresan”, el ejemplo más reciente es el de Fernando Alonso. Tras los primeros meses alejado de las pistas, los rumores sobre el regreso del cuatro veces campeón del mundo han entrado en escena y el propio ex piloto no ha descartado la posibilidad de intentar volver a la parrilla algún día. Con todo, en lo que se refiere a Hamilton, una despedida con vuelta no parece estar entre sus planes. El piloto tiene la firme idea de que, una vez decida cortar la relación con la Fórmula 1, no habrá vuelta atrás.

Un octavo título podría representar un punto de parada natural para la carrera de Hamilton. Si consigue lograr ese hito se convertiría en el piloto más laureado de la historia de la competición, adelantando a Michael Schumacher, con el que hasta ahora comparte el registro. “Nunca dije que el octavo título sería una señal de alto para mí, pero sólo lo sabré cuando llegue allí. Difícilmente se pueden alcanzar los grandes objetivos en la Fórmula 1 sin un gran coche. Nadie lo hace”, dice en referencia al momento que vive su equipo, que ha demostrado mejorías en este último tramo de la temporada 2023.