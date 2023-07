El “enemigo” de Lewis Hamilton en 2021 se retira del automovilismo Uno de los protagonistas de la definición del campeonato anunció que se alejará de las carreras para dedicarse a otros rubros

12 de diciembre de 2021, Abu Dhabi. Última carrera de la temporada de Fórmula 1, a la que Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaban con igualdad de puntos luego de protagonizar una de las temporadas más emocionantes de los últimos años. El Mercedes del británico, quien aspiraba a llegar al récord de ocho títulos mundiales, lideraba con comodidad y los intentos del neerlandés para superarlo eran infructuosos.

Pero a pocas vueltas para el final, apareció él. Nicholas Latifi estrelló su Williams en uno de los muros del circuito provocando que salga el Safety Car. Y partir de allí surgió la polémica que aún hoy sigue generando debates interminables entre los fanáticos del de Mercedes y el de Red Bull. Verstappen entró a boxes inmediatamente para poner neumáticos blandos, mientras que Hamilton se quedó en pista con los duros que ya tenía.

Cuando salió el neerlandés a pista nuevamente, quedó con algunos rezagados entre él y Hamilton. Y en una maniobra, que hasta hoy en día sigue en debate, el director de carrera Michael Masi dejó pasar a dichos carros antes de que se retire el Safety Car quedando así Verstappen y Hamilton mano a mano con apenas una sola vuelta para definir el campeonato. Y el resto es historia. Verstappen superó a Hamilton en la Curva 10 y llegó en primer lugar para quedarse con su primer título mundial. Mientras que Hamilton se quedó a las puertas del récord y no volvió a ganar una carrera hasta el momento. Por eso, las culpas recayeron sobre el pobre Latifi que sufrió ataques de todo tipo en redes sociales.

Ese mismo Latifi, es el que anunció que se retira del automivilismo, luego de haber perdido su asiento en Williams para esta temporada. Cansado de la falta de oportunidades, ha anunciado su su retirada con apenas 28 años para matricularse en una prestigiosa escuela de negocios inglesa. Cabe destacar que Latifi es hijo del multimillonario Michael Latifi, propietario de la empresa Sofina quien auspició a Williams durante todo el trayecto de Nicholas en Fórmula 1.

“Desde hace poco, tengo algunas noticias que me gustaría compartir con todos vosotros. Siempre me interesó mucho el mundo de los negocios, y siempre dije que era algo que habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido el camino de las carreras. Con eso en mente, y sabiendo que me tomaría un descanso de las carreras, decidí que quería cursar un MBA (Maestría en Administración de Empresas) y centrarme en algo que transformara la siguiente fase de mi vida”, expresó en un comunicado en redes sociales.