El hecho histórico que tendrá la parrilla en 2024 Si se confirma que Logan Sargeant mantendrá su asiento en Williams, se verá un hecho poco frecuente en la categoría reina del automovilismo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El segundo semestre de cada año en la Fórmula 1 tiene, además de la definición del campeonato, muchas resoluciones acerca de los movimientos entre escuderías respecto a pilotos e ingenieros. A medida que se va acercando el fin de año, los rumores sobre intercambios o nuevos contratos se hace mayor, pero esta temporada destacó por un hecho inédito en todos los años de la categoría reina del automovilismo.

Solo resta un asiento por confirmar para la parrilla del año que viene y es el que ahora ocupa el novato Logan Sargeant en Williams. Pero todo indica que el estadounidense, a pesar de tener una temporada muy irregular, mantendrá su lugar . De esta forma, ocurrirá un hecho sin ningún antecedente en la historia de la categoría reina.

Si finalmente Williams confirma la continuidad del piloto estadounidense, se mantendrá la misma alineación en la parrilla por dos años consecutivos, algo que no sucedió nunca en los 74 años de historia de la Fórmula 1.

Las veinte confirmaciones son probablemente resultado de coincidencia y tendencia (dado que se vienen dando pocos cambios en los últimos años), pero es innegable que en las últimas campañas las escuderías han optado por una política lo más libre de riesgos y apuestas posibles. Toda decisión implica siempre un margen de error, y eso es lo que a menudo desanima a los que están al frente de los conjuntos, ya sean directores generales o de los propios equipos, con un enfoque que tiende a minimizar las decisiones que podrían resultar contraproducentes.

En la temporada 2024 de Fórmula 1, Lewis Hamilton disputará su 12ª campaña con Mercedes, mientras que será la 9ª de Max Verstappen con Red Bull. En esos dos casos, la relación con sus respectivos equipos se ha cimentado con el más poderoso de los pegamentos, el éxito.

Seis títulos mundiales para el británico y tres para el neerlandés si no ocurre nada extraño esta temporada son buenas razones para no buscar alternativas, la suya es de hecho una elección obligada para no dar un paso atrás. Con el contrato firmado este año, el inglés alcanzará al menos los trece ejercicios con los de Brackley, el mismo número que el holandés tendrá cuando termine su acuerdo actual con los de Milton Keynes a finales de 2028.

Uno de los efectos de esos contratos es cerrar la puerta a nuevos candidatos. Si dos equipos líderes se encuentran fuera del mercado [al menos en lo que se refiere al piloto], las oportunidades se reducen drásticamente, sobre todo para los que están a la caza de un monoplaza campeón del mundo.

A falta de oportunidades de crecimiento, muchos pilotos se ven obligados a quedarse donde están a la espera de tiempos mejores. Es el caso de Lando Norris, alguien que en un mercado abierto podría ser muy apetecible, pero que de momento ha de esperar a que McLaren crezca para aspirar al éxito de nuevo, al menos, hasta el final de 2025, que es cuando expira su contrato con los de Woking.