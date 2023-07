El insólito blopper de Esteban Ocon al finalizar la carrera en Austria El piloto francés de Alpine se jactó de algo ni bien terminó el Gran Premio pero la FIA lo puso en su lugar

04/07/2023 · 10:13 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Todavía sigue la indignación en varios equipos y pilotos por la lluvia de sanciones que hubo en el Gran Premio de Austria. Durante todo el fin de semana, lo estrecho del circuito en Spielberg perjudicó a los monoplazas cada vez más anchos de la categoría, que tuvieron incontables salidas de límite de pista, por lo que las penalizaciones no se hicieron esperar.

Durante la carrera, casi la mitad de la parrilla sufrió varias advertencias que terminaron en sanciones de cinco o diez segundos que terminaron complicando las estrategias de cada una de las escuderías. El que parecía haberse salvado de todas ellas fue Esteban Ocon, piloto de Alpine. Y así lo expresó ni bien cruzó la bandera a cuadros.

Al final de la carrera, tras cruzar la meta en 12ª posición, el excompañero de Fernando Alonso en Alpine y Josh Peckett, su ingeniero de pista, hablaron de dicha circunstancia. “Ok, bien. Hemos terminado P12. No es el resultado que queríamos, pero bien hecho igualmente”, comenzaba diciendo Peckett. “Ha sido una carrera muy movida y con una barbaridad de sanciones por límites de pista”, comenzó el intercambio entre ambos.

“Sí, no para nosotros, no hemos tenido ni una», presumía Esteban Ocon a continuación, siendo respondido de nuevo por su ingeniero. “No tenemos ninguna. Felicidades por manejar este asunto tan bien”, fue la felicitación desde el pitwall. Pero lo que no esperaban es que la organización les jugaría una mala pasada. Y de las grandes.

Cinco horas después de finalizada la carrera, tras un reclamo de Aston Martin, se revisaron nuevamente las cámaras on board para ver nuevas posibles infracciones de límite de pista. Y tras meditarlo, la FIA otorgó nuevas sanciones post carrera, siendo Ocon el más perjudicado. Al francés le descubrieron un total de cuatro salidas de pista, que le valió una penalización de treinta segundos, que lo dejó en decimocuarto lugar.

Lo cierto es que el resultado de Esteban Ocon no cambió en exceso, pues había terminado fuera de los puntos igualmente. Sin embargo, el bochorno por haber presumido de algo que finalmente había sido muy diferente le durará unos cuantos días al francés. Cabe destacar que Ocon no fue el único que tuvo despistes, en una situación que la organización deberá reveer sin duda para futuras ocasiones.