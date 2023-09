El piloto latinoamericano que inició una colecta para llegar a la Fórmula 1 Es argentino, lleva dos años corriendo en F3 y, para dar el salto de nivel necesita un presupuesto mayor. Su pedido se hizo viral y las ofertas no tardaron en llegar

Son conocidas las dificultades que conlleva acceder al alto nivel de la Fórmula 1, y sobre todo la gran cantidad de dinero y patrocinadores que se requieren para ser competitivo entre las mejores escuderías. “Billetera mata talento”, suele ser una frase que se dice con frecuencia en el ambiente. Por eso, se inició en X (ex-Twitter) una colecta millonaria con la intención de ayudar a Franco Colapinto, la joven promesa argentina de 20 años que corre en la F3, para que pueda acceder a la F2 en 2024. y soñar con un debut en la máxima categoría en un futuro cercano.

La búsqueda de financiamiento se ha convertido en la principal prioridad para Colapinto y su equipo de trabajo. A pesar de tener una parte del presupuesto asegurada, gracias a su relación con Williams y aportes privados, aún falta una suma considerable para dar el salto a la Fórmula 2. La prioridad en la negociación es seguir ligado, no solo a la Academia del equipo de Grove, sino también a MP Motorsport, la escudería neerlandesa de la que fue parte en las últimas dos temporadas.

El objetivo es mantener el apoyo estatal y confirmar el privado para poder solidificar un buen paquete presupuestario que le permita correr en F2 en 2024, pero hacerlo con un buen número de test extras, lo que le daría más chances a Colapinto. Un presupuesto en un buen equipo de la F2, con un paquete de pruebas adicionales ronda los 2,6 millones de dólares (2,5 millones de euros). Franco es la máxima esperanza de que Argentina vuelva a tener un piloto en la categoría reina luego de más de veinte años (el último fue Gastón Mazzacane en 2001).

Este año, corriendo en la escudería MP Motorsport planeaba coronarse campeón de la categoría, o por lo menos quedar en el podio de la temporada. Sin embargo, pese a algunas victorias destacadas en históricos circuitos, como Monza y Silverstone, quedó cuarto (un abandono en la última carrera lo privó del subcampeonato) y las probabilidades de escalar a F2 son más pequeñas. Según sus propias palabras, se requiere un mínimo de dos millones de euros para conseguir una butaca en la principal categoría telonera de la Fórmula 1.

Pero claro, el dinero que ponen Williams y los sponsors que aporta la escudería, tienen una condición: tiene que conseguir sí o sí entrar a la F2 para 2024 si Colapinto quiere seguir siendo parte de la Academia. Colapinto tuvo una buena temporada considerando que corrió con un buen equipo, pero no de los mejores como Prema, Trident, Hitech o ART Grand Prix. Hubo carreras en las que su Dallara no tuvo el mejor ritmo. No obstante, el joven bonaerense supo sortear diferentes situaciones. Salvo un despiste en una de las carreras de Austria, no tuvo mayores errores. Sus dos abandonos fueron por toques de sus rivales.