El Prodigioso Joven Piloto Bryan Gutiérrez se Hace con el Subcampeonato de Motocross en EE.UU El talentoso piloto de motor dominicano de 12 años, Bryan Gutiérrez se convierte en el subcampeón del torneo de motocross estadounidense.

Bryan Gutiérrez un asombroso piloto con la edad de 12 años y de nacionalidad dominicana, originario del municipio de Puerto Plata, participó en la competición de motocross Florida MX Series el cual tuvo final la semana anterior. Durante la competencia el joven Bryan demostró ser un habilidoso conductor de motor, en los 13 eventos que componía el torneo, con más de 20 competidores, manifestó ser alguien bastante agresivo, competitvo y apasionado, realizando con gran determinación atravesar la línea de meta siempre con el primer grupo.

El muchacho Gutiérrez ha probado ser un entusiasta y amante del deporte, confirmado en declaraciones por su padre, el empresario de grúas, Richard Gutiérrez el cual manifestó que a pesar de lo caro que puede ser entrar en este tipo de competiciones, lo hace por causa de que Bryan lo tiene entre su más primeras necesidades deportivas.

También en otros comentarios el padre de familia declaró que: “Con la gracia de Dios que lo protege siempre, nos sentimos orgullosos de la labor realizada”. El señor Richard muestra gran alegría y gozo por el desempeño de su hijo.

El prodigioso piloto dominicano no solo demuestra ser hábil en el motocross si no también ha manifestado ser un buen bateador en el béisbol. Y cabe resaltar que el joven Gutiérrez es un aplicado en sus estudios siendo condecorado en su colegio con los más altos reconocimientos por su dedicación y responsabilidad. Bryan no solo es un joven bastante bueno en lo atlético si no también en lo académico.

El talentoso conductor dominicano a final de la competencia en la categoría 85cc obtuvo el segundo lugar, coronándose así como subcampeón del torneo.

Que no quepa duda de que la juventud puede lograr lo que sea que se proponga, miren al joven Gutiérrez por ejemplo que ha logrado ser subcampeón de un campeonato de motocross y meritorio del colegio en el que estudia.

Bryan demuestra al amor y la pasión que desarrolla el dominicano por los deporte a temprana edad, y por lo tanto muestra que los dominicanos podemos lograr lo que sea a cualquier edad. Tenga por seguro que con más jóvenes como este apasionado muchacho la República Dominicana gozara de prosperidad.