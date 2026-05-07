Hay un sonido que los fanáticos de la Fórmula 1 no han olvidado. El rugido grave, profundo y visceral de un motor V8 a plena potencia es una de las experiencias más electrizantes que el automovilismo ha producido. La última vez que ese sonido retumbó en un Gran Premio fue en Brasil 2013, con Sebastian Vettel brillando en Interlagos. Desde entonces, los motores híbridos tomaron el control — y el debate sobre lo que se perdió nunca terminó de cerrarse.

Ahora, ese debate volvió con fuerza al paddock.

Ben Sulayem abre la puerta

Durante el Gran Premio de Miami, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que los motores V8 regresarán a la Fórmula 1 en los próximos años. Una declaración que no pasó inadvertida y que inmediatamente dividió opiniones entre los fabricantes — quienes, en última instancia, son los que deberán decidir si ese camino es viable desde lo deportivo, lo económico y lo tecnológico.

La Fórmula 1 acaba de estrenar en 2026 un nuevo ciclo de unidades de potencia híbridas. Hablar de un cambio de rumbo tan pronto genera tanto entusiasmo como escepticismo.

Mercedes: ilusión con condiciones

Toto Wolff fue el más entusiasta de los jefes de equipo. El director de Mercedes reconoció que la marca alemana tiene grandes recuerdos de la era V8 y se mostró abierto a un nuevo reglamento. Pero puso una condición clara: el regreso no puede significar abandonar completamente la electrificación.

Para Wolff, una Fórmula 1 con motores puramente de combustión quedaría desactualizada de cara a 2030 o 2031. Su propuesta es un esquema híbrido simplificado: aproximadamente 800 caballos del motor de combustión y otros 400 de la parte eléctrica. Una combinación que, según él, permitiría recuperar el carácter de un “motor de competición real” sin romper el vínculo con la innovación tecnológica.

Red Bull: preparada para el desafío

Red Bull también observa el posible cambio con interés. La escudería de Milton Keynes transita su primera etapa como fabricante de motores junto a Ford, y su director Laurent Mekies aseguró que la estructura se siente preparada para un nuevo desafío.

El argumento de Red Bull es interesante: haber empezado desde cero con su actual unidad de potencia les da una base importante para adaptarse a futuros reglamentos. Y su nueva independencia técnica — ya sin depender de un proveedor externo — convierte al proyecto Red Bull Ford Powertrains en una plataforma flexible para cualquier cambio de normativa.

Ferrari: cautela y costos

Ferrari eligió el tono más prudente. Fred Vasseur evitó entusiasmarse con el posible regreso de los V8 y puso el foco en un punto que todos los fabricantes tienen en mente pero pocos dicen en voz alta: los costos.

Para la Scuderia, cualquier modificación reglamentaria deberá contemplar no solo el rendimiento en pista, sino también el impacto económico del desarrollo y la producción de nuevas unidades. En un deporte donde los presupuestos ya son astronómicos, un cambio de motor completo representa una inversión enorme.

El fondo del debate: emoción vs. tecnología

Lo que está en juego en esta discusión va más allá de los caballos de fuerza o los decibelios. La Fórmula 1 lleva años buscando el equilibrio entre su identidad como laboratorio tecnológico de vanguardia y su necesidad de ofrecer espectáculo, emoción y ese sonido que hacía vibrar las tribunas.

Los motores híbridos actuales son maravillas de ingeniería. Pero muchos aficionados — y no pocos pilotos — admiten en privado que algo se perdió cuando los V8 desaparecieron. El sonido es parte del espectáculo. Y el espectáculo es parte del negocio.

Sin fecha ni reglamento definido

El regreso de los V8 todavía no tiene fecha ni normativa concreta. Es una conversación que acaba de empezar, con posiciones claras pero sin acuerdos. Mercedes se ilusiona, Red Bull se siente preparada y Ferrari pide cautela.

Lo que sí está claro es que la próxima gran batalla técnica de la Fórmula 1 podría comenzar mucho antes de lo esperado. Y esta vez, el sonido del motor podría ser el protagonista.