Bentley Motors Limited es una empresa fabricante de automóviles de lujo, pero en esta ocasión lo que presenta no se caracteriza por su motor, digamos que es mas bien “tracción a sangre” puesto que lanzó al mercado un nuevo triciclo, 6 en 1 by Mulliner, con el que la marca da respuesta a las necesidades de movilidad de los más pequeños, que se puede utilizar desde 6 meses hasta los 5 años.

No se trata de un triciclo cualquiera, esta edición es triciclo 6 en 1 inspirado en la gama Bentley Mulliner, una de las mas lujosas de la compañía. Comparte varios aspectos inspirados en los elegantes vehículos elaborados por Mulliner, incluido un nuevo asiento específico para cada edad del niño que, además, simula la forma del asiento del automóvil y garantiza una comodidad adicional para los niños.

Tal es la compromiso con el lujo y la perfección del producto que las ruedas tienen cámara de aire, la tapa del centro de la rueda garantiza que la insignia “B” esté siempre en posición vertical inmóvil, incluyen un emblema cromado en el capó del triciclo, una bolsa con asa acolchada y un color único: White Sand El acolchado, hecho a mano, incluye la insignia de Bentley en el suave reposacabezas.

Además de lujo y confort, este triciclo tiene en cuenta la seguridad dado que permite sentar a un niño de forma segura a su hijo desde los seis meses hasta los cinco años gracias a su innovadora capacidad de transformación. Esta hace que el asiento acolchado gire y se recline, también cuenta con cinturón de seguridad de cinco puntos de ajuste.

Los nuevos pedales metálicos tienen un diseño antideslizante, una réplica exacta de los que se emplean en los modelos de Bentley, mientras que un reposapiés y una manija de empuje desmontable permiten ayudar a los niños más pequeños mientras aprenden a andar por si solos. Incluso hay un toldo retráctil para proteger al niño de los rayos del sol y una canasta de almacenamiento trasera para bebidas, refrigerios o juguetes.

Introducing the new 6-in-1 Mulliner-inspired Tricycle, complete with replica #Mulliner wheels, hand cross stitching and a luxurious leather cushioned seat.



It's the perfect counterpart to the Continental GT Mulliner, making sure that young #Bentley enthusiasts can travel from a… pic.twitter.com/oynWpxbZ2V

— Bentley Motors (@BentleyMotors) September 22, 2023