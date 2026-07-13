El campeonato mundial de la Fórmula 1 2026 se traslada de forma lineal al legendario trazado de Spa-Francorchamps, y las pizarras de los ingenieros ya anticipan un auténtico rompecabezas operativo. Tras los desafíos de gestión de energía experimentados en las rectas de Silverstone, el Gran Premio de Bélgica se perfila como el examen más crítico del año para el nuevo reglamento de motores híbridos debido a sus prolongadas zonas de aceleración a fondo y la escasez perimetral de frenadas fuertes para recargar las baterías.
El bicampeón mundial Fernando Alonso encendió las alarmas en las planillas del paddock al revelar el drama que aguarda a los monoplazas en las Ardenas: si un piloto exprime al máximo el despliegue eléctrico en el primer sector, se arriesga a vaciar los acumuladores por completo, quedando expuesto a una pérdida de potencia que situaría de forma transitoria el rendimiento del motor por debajo de los estándares de la Fórmula 2.
El dilema estratégico: ¿Dónde desplegar la potencia?
La fisonomía del circuito belga forzará a las delegaciones técnicas a ejecutar planes de contingencia extremos. Alonso detalló detalladamente cómo se fragmentará la vuelta al trazado:
“Spa tiene mucha sed de energía. No puedes desplegar en todas las rectas. Si despliegas desde La Source (Curva 1) hasta Les Combes (Curva 5), se acabó para el resto de la vuelta. Necesitas ahorrar un poco ahí para tener energía desde Stavelot hasta la chicana Bus Stop. Pero si haces eso, que es el despliegue óptimo, queda un minuto entero en el segundo sector sin ningún apoyo eléctrico. Y sin despliegue, este año tenemos significativamente menos potencia que el año pasado y menos potencia que la F2 cuando cortas el sistema”, analizó de forma quirúrgica el asturiano.
F1 vs. F2: El desglose de la potencia neta
La física detrás de las advertencias de Alonso expone una llamativa brecha en los folios técnicos de la FIA cuando los sistemas híbridos se apagan:
Fórmula 1 (Sin Híbrido): El motor de combustión interna V6 genera de forma aislada alrededor de 540 CV.
Fórmula 2 (Motor Mecachrome): Los monoplazas de la categoría antesala producen una potencia constante de 610 CV.
Fórmula 1 (Potencia Total): Al acoplar el despliegue de la batería al motor térmico, el monoplaza alcanza su pico de alta fidelidad con cerca de 1,000 CV.
A pesar del déficit transitorio en velocidad punta sin el motor eléctrico, las pizarras de los tiempos demuestran que los monoplazas de F1 se mantienen sustancialmente más rápidos en el cómputo global gracias a la carga aerodinámica. Como referencia inmediata, la pole position de Kimi Antonelli (Mercedes) en Silverstone se firmó en 1m28.111s, mientras que en la F2 la posición de cuerda de Rafael Câmara detuvo los cronómetros en 1m39.690s.
Consenso en el paddock y soluciones de la FIA para el futuro
Las preocupaciones de Alonso no son un hecho aislado en las planillas de los equipos. El líder del campeonato, Max Verstappen, y el debutante Oliver Bearman coincidieron de manera proactiva en que Spa-Francorchamps se sumará a Silverstone, Monza y Suzuka como las plazas más complejas para la actual unidad de potencia, transformando zonas de alta velocidad pura en simples “estaciones de carga” y gestión de botones en el volante.
Ante esta realidad, la F1 ya ha movido ficha en los escritorios. Para atajar la dependencia del despliegue eléctrico, la categoría ha modificado de forma lineal las directrices técnicas para las temporadas venideras, alterando la proporción de potencia del bloque de combustión frente al motor eléctrico de un 50/50 original a un esquema de 60/40, buscando devolver la pureza de la velocidad a los santuarios del automovilismo mundial.