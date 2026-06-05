Ferrari asalta Montecarlo: claves técnicas lo perfilan favorito en el GP de Mónaco 2026 Los primeros entrenamientos oficiales en el Principado exponen el impecable agarre mecánico y la respuesta del turbo del SF-26 de Ferrari, colocando a la escudería italiana a las puertas de romper la hegemonía impuesta por Mercedes en esta temporada 2026.