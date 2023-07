¿Ferrari posó sus ojos en Albon para reemplazar a Sainz? Aseguran que desde Maranello están pensando en un cambio en su plantel para la temporada que viene

El verano es tiempo de mercado. En el ambiente de la Fórmula 1, se aprovecha la época cercana al parón veraniego para meterse de elleno en las negociaciones para la temporada siguiente. Por eso mismo, no es raro ver un sinfín de rumores que involucran a todos los equipos de la parrilla. Y Ferrari no es la excepción.

La prensa italiana especuló la semana pasada con la posibilidad de que Ferrari se hiciera con los servicios de Albon cuando Sainz finalice su contrato a finales del año que viene. Esto también trae cola, debido a que Charles Leclerc fue vinculado con Mercedes para una vez que termine su vínculo, por lo que nuevos aires podrían verse en Maranello.

El piloto español termina contrato con la escudería italana a finales de 2024 y ha manifestado su deseo de resolver su futuro durante las vacaciones de agosto, subrayando que por ahora no se plantea otro escenario que continuar en Ferrari. No obstente, no ha cerrado las puertas a una salida si en Maranello optan por prescindir de sus servicios.

Sin embargo, el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, ha descartado la idea de cualquier movimiento para ir a buscar a Albon, quien ha dejado claro en las últimas semanas que su futuro a largo plazo está en Williams. Vasseur, que conoce bien a Albon de su etapa en la escudería ART en GP3 y Fórmula 2, cree que el piloto tailandés está asentado en Williams y restó importancia a los rumores de que Ferrari esté a la caza de un nuevo piloto.

“Si un periodista me pregunta si Alex está haciendo actualmente un buen trabajo, le diría que sí. Pero eso no significa que me interese llevármelo. Creo que Alex también tiene contrato con Williams para 2024. El equipo está invirtiendo mucho, así que no hay problema”, aseguró el jefe de equipo en la previa del Gran Premio de Hungría.

Vasseur ha declarado desde que llegó a Maranello que quería entender mejor al equipo y su forma de trabajar antes de empezar a preocuparse por los contratos de los pilotos, especialmente porque tanto Sainz como Charles Leclerc tienen acuerdos que se extienden hasta finales de 2024, por lo que la prioridad ahora es el rendimiento del monoplaza y no el de los pilotos.