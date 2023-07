Ferrari y otra carrera arruinada por la estrategia Desde el pitwall volvieron a complicarse y esta vez perjudicaron a ambos pilotos

Las buenas sensaciones que dejó Ferrari en 2022 a pesar de los constantes errores que cometió durante la temporada, parecían que iban a solucionarse para esta temporada. Malas estrategias y decisiones boicotearon a Charles Leclerc, el principal competidor de Max Verstappen el año pasado. Pero en 2023 todo sigue igual. O peor.

Ni siquiera el cambio de mando con la llegada de Fred Vasseur en reemplazo de Mattia Binotto parece haber reparado un mal que abunda en Maranello: la mala estrategia de carrera. El carro se ve rápido, incluso a veces más que el Red Bull, pero lo bueno que se ve a una vuelta termina siendo arruinado en carrera con las entradas en boxes. Y en Silverstone se llegó al punto más bajo.

No hicieron falta muchas vueltas para evidenciar que los de rojo no podían seguir el ritmo de los McLaren. Sin embargo, no todo era negativo; Leclerc lograba mantener tras él a George Russell, con unos neumáticos que sobre el papel no eran los óptimos, y Sainz tenía cierta ventaja sobre Lewis Hamilton, que perdió tiempo luchando con Fernando Alonso.

Los intentos de adelantamiento de George Russell eran constantes con unos neumáticos que no parecían perder rendimiento, y en Ferrari decidieron pasar al ataque ante lo que el equipo interpretó como una inminente acción de ‘undercut’, deteniéndose en la vuelta 18. El movimiento de Ferrari evitó que Russell lanzase su ataque, pero Charles tuvo que lidiar con el tráfico y una situación más imprevisible todavía; que sus duros nuevos eran más lentos que el Mercedes con las gomas muy usadas.

Mercedes decidió parar a George Russell en la vuelta 28. Sí, salió detrás de Leclerc, pero con un neumático medio mucho más nuevo, en esta ocasión el de Ferrari no pudo hacer absolutamente nada por defenderse, perdiendo una batalla que iba a ser muy complicada de ganar igualmente.

Con Leclerc deteniéndose en la vuelta 18 de 52, es más que comprensible que optaran por el neumático duro. No lo era tanto cuando Sainz pasó por boxes en la vuelta 26. Para entonces, era evidente que el blando era una goma válida. Pero Ferrari optó por su más que conocido conservadurismo. Fue a lo seguro, y montó en el español también la goma dura, a pesar de que Leclerc venía sufriendo mucho con ese compuesto.

Ferrari decidió detener a Charles Leclerc, pero incluso en este periodo de carrera, les faltó la valentía de montar la goma blanda, optando por el neumático medio que les impidió poder salir al ataque. El monegasco quedó décimo y sin posibilidades de sobrepasar, por lo que solo pudo superar a su compañero de equipo que venía con un ritmo de carrera muy malo.

Así, la Scuderia terminó con un noveno y décimo lugar que los hace sumar menos puntos que Williams en Silverstone. Claramente no se trata de un problema con los pilotos, sino que la toma decisiones y no asumir riesgos ante evidencias claras, terminan boicoteando temporadas que, ya de por sí, son malas.