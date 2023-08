Fin de la novela: Hamilton confirma su equipo para las siguientes temporadas El británico había estado en boca de todos por los rumores que lo depositaban fuera de Mercedes tras finalizar su contrato

Si bien la Fórmula 1 ya volvió a las actividades con el Gran Premio de Países Bajos, las negociaciones con pilotos continúan para definir la parrilla para las temporadas venideras. Y en el caso de Mercedes, había un protagonista principal: Lewis Hamilton. Desde que el británico perdió en la última vuelta de Abu Dhabi 2021 las opciones de ser ocho veces campeón, se ha visto una merma de su rendimiento, principalmente por las dificultades de Mercedes con el nuevo reglamento.

Por eso, tras un 2022 sin victorias y un 2023 con el mismo blanco en primeros puestos, se había iniciado el debate sobre si el piloto iba a abandonar la escudería y buscar nuevos retos. Incluso, se mencionó en varios portales que Ferrari picaba en punta para llevarse al británico y así cumplir la cuenta pendiente de Lewis de competir para la escudería de Maranello.

A pesar de ello, y de que las negociaciones se han hecho de rogar más de lo que cabría esperar, finalmente la lógica ha imperado y Lewis Hamilton continuará al menos dos temporadas más en el gran circo dentro del equipo Mercedes, que le ha brindado los mayores logros de su carrera deportiva, junto a una escudería liderada por Toto Wolff que también ha encumbrado la cima de la Fórmula 1 de la mano del heptacampeón.

“Soñamos todos los días con ser los mejores y hemos dedicado la última década juntos a lograr ese objetivo”, dijo Hamilton. “Estar en la cima no sucede de la noche a la mañana o en un corto período de tiempo, se necesita compromiso, trabajo duro y dedicación y ha sido un honor ganarnos nuestro lugar en los libros de historia con este increíble equipo. Nunca hemos tenido tanta hambre de ganar. Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés”.

“Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sea cual sea el reto y volveremos a ganar. Estoy muy agradecido al equipo, que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista”, agregó. “Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta conseguirlo”, fue la declaración del piloto.

Por su parte George Russell también ha sido renovado con la marca a la que lleva vinculado desde 2017, antes siquiera de debutar en Fórmula 1. “He crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa Junior en 2017. Es mi hogar y es fantástico extender nuestra relación especial hasta 2025”.

“Después de subir al asiento de Mercedes el año pasado, quería recompensar la confianza y la creencia que Toto y el resto del equipo depositaron en mí. Conseguir mi primera pole position y ganar una carrera el año pasado fue una sensación inolvidable. Pero lo más importante es que ha sido fantástico trabajar con todos en Brackley y Brixworth para progresar con nuestro coche e impulsar nuestro desarrollo. Su lealtad, visión y trabajo duro son inspiradores”, expresó George