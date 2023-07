Finalmente, a Red Bull no le gustó la vuelta rápida de Verstappen en Austria Desde el entorno de la escudería austríaca cambiaron de opinion por la arriesgada decisión de quedarse con el punto bonus teniendo la carrera ganada

Max Verstappen volvió a demostrar en el Gran Premio de Austria que su camino al tricampeonato en la Fórmula 1 parece no tener contratiempos, sin embargo, esto no le impide ser víctima de regaños necesarios, como el que Christian Horner, director del equipo Red Bull, tuvo que darle ante su intención de asegurar el punto extra por dar la vuelta más rápida.

Como si la rutina lo incomodara, el neerlandés elevó el listón en una carrera en la que le sacaba casi treinta segundos de diferencia al segundo y en una comunicación con su ingeniero, Giampiero Lambiase, sugirió la posibilidad de realizar una parada extra para calzar gomas de compuesto blando y atacar por el récord de vuelta, que se traducía en un punto adicional en la tabla de posiciones.

El riesgo era real. Una mala parada en boxes o una mala maniobra intentando romper el récord de vuelta podían significar perder la victoria que tan aplastante venía siendo en el Gran Premio local de la escudería. Y la insistencia de Verstappen generó un debate en el que participaron los líderes de equipo y estrategia de Red Bull, aún cuando el récord en ese momento, pertenecía al otro piloto, Checo Pérez.

“Era la primera vez que volvíamos a Red Bull Ring desde el fallecimiento de Dietrich Mateschitz (NdR: fundador de Red Bull), así que fue conmovedor que el equipo tuviera una actuación tan brillante hasta el final de la carrera. Decidimos ir por la vuelta rápida en el último giro, a pesar del riesgo que suponía fallar en una parada en boxes. El mantra de Dietrich estuvo en mi mente: ‘sin riesgo no hay recompensa'”, explicó Horner por qué se había aceptado el desafío lanzado por Max.

De todas formas, un pez gordo del equipo no se mostró nada de acuerdo con la parada extra en busca del punto extra. Nada menos que Adrian Newey, el padre de la criatura que es este RB19, no quería saber nada con un riesgo innecesario. “Las cosas nos pueden salir muy mal muy rápidamente. Estaba un poco nervioso, pero Max es así y no podés cambiar su estilo. Siempre quiere ir por todo. El equipo, los mecánicos, están haciendo un gran trabajo en cada parada en boxes, por lo que el desafío no causó demasiado estrés”, afirmó.