Fórmula 1 rumbo a 2026: el mercado de pilotos avanza y Colapinto sigue a la espera Cadillac oficializó a Bottas y “Checo” Pérez para su desembarco en la máxima categoría, mientras que Alpine mantiene en suspenso la definición sobre el argentino. Aún restan butacas por resolver en equipos de peso.

El rompecabezas de la Fórmula 1 para 2026 empieza a tomar forma. El anuncio de Cadillac, que confirmó a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez como sus representantes en la parrilla, despejó dos incógnitas importantes en el mercado de pilotos. Sin embargo, aún hay varios asientos sin dueño y, en ese panorama, la gran incógnita para el público argentino sigue siendo el futuro de Franco Colapinto, quien todavía no tiene asegurado un lugar para la próxima etapa de la categoría reina.

Cadillac mueve el tablero: Bottas y Pérez, los elegidos

La llegada de Cadillac como nuevo equipo a la Fórmula 1 no pasó inadvertida. La escudería, que debutará en 2026, confirmó a dos pilotos de experiencia: Valtteri Bottas, con pasado en Mercedes y Alfa Romeo, y Sergio Pérez, actual compañero de Max Verstappen en Red Bull. La decisión impacta directamente en el mercado, ya que ambos nombres estaban en el radar de otras escuderías en búsqueda de renovación.

Los binomios ya confirmados

Con Cadillac en escena, son siete las duplas aseguradas para 2026:

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Audi (ex Sauber): Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Este bloque de confirmaciones marca una fuerte continuidad en equipos históricos, con la excepción del ingreso de la nueva escudería estadounidense.

Red Bull, Mercedes y Alpine, las piezas más codiciadas

Pese a los anuncios, aún hay seis lugares vacantes que concentran gran parte de la atención.

Red Bull: Verstappen seguirá, pero falta definir quién será su compañero. El futuro de Yuki Tsunoda parece lejos del equipo tras el final de la relación entre la escudería y Honda. Los nombres de Isack Hadjar y Liam Lawson aparecen en la lista de candidatos. A su vez, en Racing Bulls, el juvenil Arvid Lindblad, de apenas 18 años, podría dar el salto.

Mercedes: George Russell tiene contrato vigente, mientras que el joven Andrea Kimi Antonelli se perfila para consolidarse tras un 2025 irregular. Toto Wolff, descartada la llegada de Verstappen, confía en esta dupla para encarar el nuevo ciclo.

Alpine: Pierre Gasly está confirmado, pero el otro asiento es la gran incógnita. Allí surge el nombre de Franco Colapinto, que disputará la segunda mitad de la temporada con la necesidad de convencer a Flavio Briatore, jefe de la estructura. La presión es máxima: el argentino debe rendir en un monoplaza considerado el más débil del campeonato.

Colapinto y una chance en suspenso

La situación del piloto argentino es particular. Bajó a Jack Doohan en el inicio del año, pelea con un auto de bajo rendimiento y aún debe demostrar consistencia en la recta final de la temporada. La decisión de Alpine dependerá, en buena medida, de la evaluación de Briatore, un dirigente tan influyente como imprevisible.

El panorama no es del todo negativo: con Bottas ya asegurado en Cadillac, Colapinto tiene un competidor menos en la lucha por ese asiento libre. Sin embargo, la presión aumenta carrera tras carrera, y el Gran Premio de los Países Bajos marcará el inicio de su examen más exigente.

El mapa de la Fórmula 1 para 2026 empieza a definirse, pero todavía tiene espacios en blanco que pueden cambiar el destino de varios protagonistas. Cadillac movió primero y aseguró dos nombres de peso, mientras Alpine se toma su tiempo para decidir el futuro de Colapinto. El sueño argentino sigue intacto, pero dependerá de su rendimiento inmediato y de cómo se acomoden las piezas en un mercado que promete más sorpresas antes de fin de año.