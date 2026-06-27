George Russell logra la pole en Austria, pero bajo la sombra del VAR de la F1 El británico de Mercedes marcó el mejor tiempo en un final de Q3 de locura marcado por un fuerte despiste de Max Verstappen. Ferrari festeja de forma contenida a la espera de una decisión de los comisarios.

Un cierre de película con bandera amarilla en la Q3. La sesión de clasificación para el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 se recordará como una de las más caóticas y controversiales de la temporada en el Red Bull Ring. Cuando la bandera a cuadros ya se asomaba en Spielberg, la pista se convirtió en un campo de batalla de milésimas de segundo que terminó con un desenlace completamente incierto en la lucha por la primera posición de largada dominical.

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, quien venía sufriendo para encontrar el balance de su monoplaza —superando la Q2 de milagro por apenas 40 milésimas—, arriesgó más de la cuenta en su último intento veloz. El neerlandés perdió el control de su auto en la curva 9, sufriendo un fuerte despiste e impactando contra los muros, lo que provocó una bandera amarilla inmediata a escasos segundos del final de la Q3.

En medio del desconcierto y cuando la escudería Ferrari ya celebraba la pole provisional gracias a los registros de Charles Leclerc y un encendido Lewis Hamilton, George Russell cruzó la meta deteniendo el cronómetro en 1m06s111/1000 para arrebatarles la gloria. Sin embargo, el festejo en el box de Mercedes se mantiene en suspenso debido a que el británico está bajo estricta investigación por supuestamente no haber reducido la velocidad en el sector del accidente.

Las sorpresas de las tandas y los eliminados

La jornada calurosa en Austria también dejó ver el gran rendimiento de la joven promesa Kimi Antonelli, quien llegó a colocarse puntero provisional con su Mercedes (1m06s414/1000) antes del colapso del final, confirmando que las flechas de plata han encontrado un ritmo demoledor en trazados cortos.

Por el contrario, la primera tanda de la clasificación (Q1) decretó un auténtico fracaso para varios equipos históricos que introdujeron mejoras aerodinámicas sin éxito. El gran golpe de la sesión fue la eliminación prematura de Carlos Sainz y Alex Albon con los Williams, sumado al pobre desempeño de los dos monoplazas de Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll) y los bólidos de Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas), quienes largarán desde el fondo de la parrilla.

En la Q2, la paridad del circuito de 4.318 kilómetros pasó factura en la zona media de la parrilla, dejando fuera de la lucha por la pole a Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto con el Audi, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y al argentino Franco Colapinto, quien largará en el cajón número 16 de la parrilla tras cometer un error en la curva 1 durante su vuelta lanzada.

La carrera de este domingo se disputará a un total de 71 exigentes vueltas, donde la gestión del calor y la resolución final de la penalización de Russell dictarán quién arrancará comandando el pelotón en boxes.