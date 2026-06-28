l Gran Premio de Austria 2026 cumplió con creces la promesa de drama y alta velocidad que se venía cocinando desde los caóticos despachos de la sesión de clasificación. Sobre el abrasador y corto asfalto del Red Bull Ring en Spielberg, el británico George Russell (Mercedes) completó una exhibición de madurez y ritmo para adjudicarse una victoria magistral, silenciando las tribunas de la escuadra local.
A sus 28 años, Russell conquistó su séptima victoria en la Fórmula 1 y la segunda en lo que va de la presente temporada. No fue una tarea sencilla para el de King’s Lynn, quien tuvo que gestionar a la perfección la degradación de los neumáticos a causa de las altísimas temperaturas en pista y, sobre todo, contener las embestidas del tetracampeón mundial Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull, espoleado por su afición tras el aparatoso accidente sufrido el sábado, firmó una carrera de pura resiliencia para cruzar la meta en la segunda posición y minimizar los daños en el campeonato.
Mercedes sonríe: Antonelli al podio y el desplome de Ferrari
La fiesta en los boxes de las flechas de plata fue total gracias al rendimiento de su joven joya italiana, Andrea Kimi Antonelli. El coequipero de Russell demostró una madurez impropia para su edad, gestionando el tráfico y los ataques en la zona media para subirse al tercer escalón del podio. Con este resultado estratégico, Antonelli se consolida firmemente como el líder del Campeonato Mundial de Pilotos, estirando la brecha frente a sus perseguidores directos.
Por detrás de las posiciones de podio, el australiano Oscar Piastri rescató un meritorio cuarto lugar para salvar los papeles de McLaren, cruzando justo por delante del Ferrari del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton. La escuadra de Maranello, que el sábado soñaba con pescar una sanción en río revuelto para heredar la primera fila, careció del ritmo de carrera necesario para pelearle de tú a tú a las flechas de plata.
Domingo negro para Sainz, Alonso y Checo Pérez
La octava cita del calendario mundialista fue un auténtico calvario para los representantes de habla hispana, dejando saldos sumamente preocupantes para sus respectivas escuderías:
Carlos Sainz (Williams): El madrileño se vio obligado a aparcar su monoplaza en la zona de escape y retirarse de forma prematura debido a una falla crítica en su unidad de potencia, cortando una racha importante de sumatoria de puntos.
Sergio Pérez (Cadillac): La pesadilla de las clasificaciones se trasladó al domingo para el piloto de Guadalajara, quien sufrió un incidente en la largada que provocó su retiro inmediato a las primeras de cambio.
Fernando Alonso (Aston Martin): El asturiano volvió a padecer los severos problemas de balance aerodinámico de su monoplaza verde, cruzando la bandera a cuadros en un desdibujado decimosexto puesto.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto batalló en la zona media con el Alpine para finalizar en la decimoquinta posición. La Fórmula 1 no da tregua y, tras el baño de champán de Russell en las colinas de Estiria, la parrilla ya empaca sus contenedores para trasladarse al circuito de Silverstone, donde la batalla técnica promete un nuevo capítulo de infarto.